Это не выдумка, потому что он действительно существует. И за это надо сказать "спасибо" индийским ученым из Института химической технологии в Мумбаи, которые не прекращали поиск того самого идеального средства от похмелья. Их труды не были напрасными: они обнаружили определенные продукты, которые помогут человеку побороть это нелегкое состояние.

Назван рецепт идеального коктейля от похмелья. Фото: unsplash

Известно, что степень опьянения зависит от того, что пил человек, генетические особенности его организма и скорость расщепления алкоголя. Доктор Шраддха Шринивасан перечислил "спасательные" ингредиенты: лайм, груша, кокосовое молоко, огурцы, сыр и помидоры.

Не удивляйтесь, все эти продукты нужно смешать, чтобы получить желаемый результат. Чтобы сохранить приемлемые вкусовые качества, нужно соблюдать правильную рецептуру. А именно: 65 процентов груши, 25 процентов лайма и 10 процентов кокосового молока. Также мощными средствами против похмелья являются имбирь, какао, финики, обезжиренные сливки (пахта) и пшеница.

А вот какие продукты не следует употреблять в состоянии похмелья, так это арахис, кукуруза, перец, тмин, корица, молоко, яйца, мускатный орех, кофе и витамин С.

Нейтральными для похмелья ученые считают крыжовник, чеснок, кориандр и чёрный виноград.

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