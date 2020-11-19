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Главная Новости Здоровье наше тело Назван рецепт идеального коктейля от похмелья
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Назван рецепт идеального коктейля от похмелья

Сочетание этих продуктов поможет вам гораздо легче пережить последствия от громких алкогольных вечеринок

сегодня, 18:49
Автор:

Любовь Блажко

Это не выдумка, потому что он действительно существует. И за это надо сказать "спасибо" индийским ученым из Института химической технологии в Мумбаи, которые не прекращали поиск того самого идеального средства от похмелья. Их труды не были напрасными: они обнаружили определенные продукты, которые помогут человеку побороть это нелегкое состояние. 

Назван рецепт идеального коктейля от похмелья

Назван рецепт идеального коктейля от похмелья. Фото: unsplash

Известно, что степень опьянения зависит от того, что пил человек, генетические особенности его организма и скорость расщепления алкоголя. Доктор Шраддха Шринивасан перечислил "спасательные" ингредиенты: лайм, груша, кокосовое молоко, огурцы, сыр и помидоры. 

Не удивляйтесь, все эти продукты нужно смешать, чтобы получить желаемый результат. Чтобы сохранить приемлемые вкусовые качества, нужно соблюдать правильную рецептуру. А именно: 65 процентов груши, 25 процентов лайма и 10 процентов кокосового молока. Также мощными средствами против похмелья являются имбирь, какао, финики, обезжиренные сливки (пахта) и пшеница. 

А вот какие продукты не следует употреблять в состоянии похмелья, так это арахис, кукуруза, перец, тмин, корица, молоко, яйца, мускатный орех, кофе и витамин С. 

Нейтральными для похмелья ученые считают крыжовник, чеснок, кориандр и чёрный виноград. 

Также издание "Комментарии" расскажет, ученые назвали алкоголь, который защищает мозг от болезней. 


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Источник: https://www.popmech.ru/science/526854-nazvan-recept-idealnogo-kokteylya-ot-pohmelya/?from=main_photo
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