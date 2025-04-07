Назван анализ, который нужно сдавать каждому после 20 лет

Контроль уровня холестерина – это забота о здоровом сердце. Поэтому липидограмма является важным анализом для оценки рисков сердечно-сосудистых заболеваний. Необходимо знать, когда стоит ее сдавать. Об этом говорится на Instagram-странице кардиолога Натальи Иванюк.

Липидограмма. Фото из открытых источников

Медик пояснила, что липидограмма – это анализ крови, изучив который можно узнать уровень холестерина и его фракций в крови. Этот анализ очень важен, ведь повышенный холестерин долго не проявляет симптомов, но спустя некоторое время откладывается в сосудах, перекрывая их просвет (как ржавчина в трубе) тем самым увеличивая риск инфаркта и инсульта.

Липидограмма включает в себя общий холестерин – основной показатель жирового обмена; ЛПНП ("плохой" холестерин) — откладывается на стенках сосудов, образуя атеросклеротические бляшки; ЛПВП ("хороший" холестерин) — помогает очищать сосуды; триглицериды — влияют на сердечно-сосудистый риск.

По словам врача, липидограмму нужно сдавать всем людям от 20 лет — хотя бы раз в 4-6 лет для профилактики.

Тогда как после 40-45 лет — ежегодно, особенно если есть лишний вес, высокое давление или сахарный диабет. Также стоит сдавать тем, кто имеет наследственную предрасположенность к сердечно-сосудистым болезням.

Людям, у которых уже есть атеросклероз, ишемическая болезнь сердца, перенесенный инфаркт или инсульт. При приеме статинов — для контроля эффективности лечения.

Чтобы подготовиться к анализу, необходимо: липидограмму сдавать утром натощак (8-12 часов без еды); за 2-3 дня перед анализом не употреблять жирной пищи и алкоголя; воздержаться от курения за час до забора крови.

Подчеркивается, что уровень холестерина – это не просто цифры, а показатель здоровья сердца и сосудов.

Также подчеркивается, что липидограмму обычно можно сдавать большинству людей, но есть определенные состояния, когда результаты могут быть неточными или анализ стоит отложить. Поэтому прежде, чем решиться на этот анализ, вам стоит проконсультироваться с вами лечащим врачом.

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