Назван алкоголь, который делает человека агрессивным

После проведения многочисленных исследований специалисты пришли к выводу, что крепкие алкогольные напитки негативно воздействуют не только на здоровье человека, но и на его психологическое состояние, а также подрывают работу нервной системы.

Алкоголь/ Фото из открытых источников

В ходе масштабного эксперимента ученые из Королевского колледжа Лондона обращали внимание на эмоции, связанные с употреблением различных видов алкоголя и фиксировали их. Сообщается, что было опрошено около 30 тысяч добровольцев из 21 страны мира в возрасте от 18 до 34 лет.

Участников исследования спрашивали о том, какие именно алкогольные напитки они предпочитают и как они влияют на их настроение, а также способны ли они "колебать" и "расшатывать" их эмоциональный фон.

Так, было установлено, что именно водка чаще всего вызывает агрессию у респондентов и толкает их совершать неконтролируемые поступки. Также в первую тройку попали коньяк и виски.

Авторы исследования пришли к однозначному выводу, что те люди, которые злоупотребляют крепким алкоголем склонны к неадекватному и агрессивному поведению, а также чаще остальных оказываются вовлеченными в драки.

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