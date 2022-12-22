logo

BTC/USD

16791.39

ETH/USD

1219.62

LTC/USD

65.94

USD/UAH

40.10

EUR/UAH

42.15

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Здоровье наше тело Назван алкоголь, который делает человека агрессивным
commentss НОВОСТИ Все новости

Назван алкоголь, который делает человека агрессивным

Чрезмерное употребление алкогольных напитков наносит непоправимый урон вашему здоровью. Однако существует такие виды алкоголя, которые делают человека просто неуправляемым.

сегодня, 21:32
Поделитесь публикацией:
Автор:

Анна Нестерова

После проведения многочисленных исследований специалисты пришли к выводу, что крепкие алкогольные напитки негативно воздействуют не только на здоровье человека, но и на его психологическое состояние, а также подрывают работу нервной системы.

Назван алкоголь, который делает человека агрессивным

Алкоголь/ Фото из открытых источников

В ходе масштабного эксперимента ученые из Королевского колледжа Лондона обращали внимание на эмоции, связанные с употреблением различных видов алкоголя и фиксировали их. Сообщается, что было опрошено около 30 тысяч добровольцев из 21 страны мира в возрасте от 18 до 34 лет.

Участников исследования спрашивали о том, какие именно алкогольные напитки они предпочитают и как они влияют на их настроение, а также способны ли они "колебать" и "расшатывать" их эмоциональный фон.

Так, было установлено, что именно водка чаще всего вызывает агрессию у респондентов и толкает их совершать неконтролируемые поступки. Также в первую тройку попали коньяк и виски.

Авторы исследования пришли к однозначному выводу, что те люди, которые злоупотребляют крепким алкоголем склонны к неадекватному и агрессивному поведению, а также чаще остальных оказываются вовлеченными в драки.

Ранее "Комментарии" писали о том, как  приготовить вкусный глинтвейн: простой рецепт (ВИДЕО). Этот согревающий алкогольный напиток на основе красного вина стал очень популярным во всем мире. Предлагаем и вам приготовить вкусный глинтвейн по одному из наших рецептов.

Читайте также: В Швейцарии со дна озера украли элитный алкоголь: как такое возможно. По словам представителей компании, кражу совершили настоящие профессионалы, которые использовали дорогостоящее оборудование и имели спецподготовку.



Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!