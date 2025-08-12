Назван алкоголь, который быстрее всего "убивает" сердце

Алкоголь наносит значительный вред сердцу – и вопрос не только в крепости, но и в количестве напитков. Однако некоторые виды алкоголя могут особенно быстро нанести вред сердцу. Несмотря на распространенное мнение, что бокал вина полезен сердечно-сосудистой системе, ученые все чаще отмечают, что это миф.

Алкоголь. Иллюстративное фото

Тахикардию – учащенное сердцебиение более 100 ударов в минуту, вызывает любой алкоголь, независимо от типа. А частые эпизоды тахикардии могут вызвать сердечную недостаточность, аритмию, инсульт или инфаркт. Особенно опасно употребление алкоголя в больших дозах за короткий промежуток времени. Это вызывает резкое повышение АД, что создает дополнительную нагрузку на сердце.

Также следует осознавать влияние алкоголя на автономную нервную систему, регулирующую сердечный ритм. По данным исследователей, алкоголь стимулирует эту систему, заставляя сердце работать быстрее даже в покое. Такая ситуация может продолжаться до 24 часов после последнего употребления алкоголя, особенно во время похмелья. Такой эффект вызывают все виды алкоголя. Однако быстрее всего негативное влияние проявляется при употреблении крепких напитков — водки, виски, коньяка. Эти напитки влекут за собой резкое расширение сосудов. Это заставляет сердце работать более интенсивно, компенсируя изменение кровотока.

Повышает риск сердечной недостаточности, инсульта, аневризмы аорты и гипертонии, даже умеренное потребление алкоголя — в частности вина и пива. Это противоречит предыдущим представлениям о "полезном" алкоголе. Всемирная федерация сердца в своем отчете 2022 года призвала полностью избегать алкоголя независимо от его вида из-за его вредного влияния на сердечно-сосудистую систему.

