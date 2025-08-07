Назван алкоголь, который быстрее всего "убивает" мозг

Рубрики
Кречмаровская Наталия
Многие считают алкоголь средством для расслабления, при этом забывают, что это химическое вещество, оказывающее мощное влияние на мозг. Негативное влияние алкоголя зависит не только от его вида, но и от количества, частоты употребления и индивидуальных особенностей организма. Однако некоторые формы алкоголя и способы его потребления могут причинить мозгу особый вред.
Этанол – вещество, которое действует как депрессант центральной нервной системы. Она содержится во всех алкогольных напитках. Высокая концентрация этанола, особенно в крепких напитках, таких как водка, виски, ром или джин быстро проникает в кровь и влияет на мозговые рецепторы. Это приводит к нарушению памяти, координации, эмоциональной стабильности и даже может привести к потере сознания.
Спиртные напитки с высоким содержанием алкоголя (более 40%) быстрее вызывают структурные изменения в мозге. Под ударом оказывается фронтальная кора. Это зона, отвечающая за принятие решений, самоконтроль и социальное поведение. Регулярное употребление крепкого алкоголя приводит к атрофии белого вещества и уменьшению объема мозга.
Отрицательно влияет не только тип алкоголя, но и способ его потребления. Употребление большого количества алкоголя за короткое время вызывает острое поражение лимбической системы, отвечающей за эмоции и память. Специалисты предостерегают, что привести к "блэкаутам", потере памяти и повышенному риску деменции может даже эпизодическое, но чрезмерное потребление пива или коктейлей.
В составе коктейлей, ликеров и других сладких напитков часто не только этанол, но и большое количество сахара и ароматизаторов. Такое сочетание провоцирует двойную нагрузку на мозг — токсическое влияние алкоголя и метаболический стресс от глюкозы. Это способствует возникновению воспаления нейронов и нарушению когнитивных функций.
