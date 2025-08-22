logo

Назван алкоголь, который быстрее всего "убивает" кости

К каким заболеваниям костей может привести употребление алкоголя

Общеизвестно, что алкоголь значительно вредит печени и сердцу. Однако употребление алкогольных напитков вредит и костям, хотя это недооценивают.

Результаты исследований доказывают, что регулярное употребление алкоголя может приводить к остеопорозу, уменьшать плотность костной ткани и повышать риск переломов. Особенно эти последствия заметны при употреблении большого количества алкоголя.

Наиболее разрушительным для костей называют крепкий алкоголь – водку, виски, коньяк. Указанные напитки содержат высокие концентрации этанола. Он нарушает усвоение кальция и витамина D, подавляет активность остеобластов (клеток, отвечающих за формирование костной ткани) и стимулирует остеокласты – клетки, разрушающие кость. В результате этого быстрее "вымывается" кальций из костей, из-за чего они слабеют.

Употребление 60-90 мл крепкого алкоголя ежедневно нарушает работу желудочно-кишечного тракта, поджелудочной железы и печени. Эти органы отвечают за усвоение кальция и активацию витамина D, что в свою очередь создает дефицит питательных веществ, необходимых для здоровья костей.

Отрицательно влияет алкоголь и на гормональный баланс – повышает уровень паратиреоидного гормона, способствующего выведению кальция из костей в кровь. У людей с алкогольной зависимостью также наблюдается повышение уровня кортизола – гормона стресса, что угнетает образование новой костной ткани. А это ухудшает состояние костей.

Особенно опасны последствия хронического употребления крепкого алкоголя для молодых людей. Специалисты объясняют, что именно в юности формируется пиковая костная масса. Если этот процесс был нарушен, то во взрослом возрасте кости будут слабее, чем могли бы быть. Большие проблемы начнутся в пожилом возрасте: возможны остеопения, остеопороз, частые переломы, особенно бедра и позвоночника.

Отказ от алкоголя может улучшить показатели плотности костной ткани уже через два месяца. Это свидетельствует о способности организма к восстановлению при прекращении вредного воздействия.

Напомним: портал "Комментарии" писал, употребление которого алкоголя может привести к слепоте.




