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Научно проверена эффективность разных масок от COVID-19

Американские ученые выяснили, что разные маски кардинально отличаются друг от друга степенью эффективности

сегодня, 20:36
Автор:

Ольга Чародий

Ученые из США провели несколько исследований и выяснили, насколько эффективны разные типы масок, которые защищают человека от вирусной  инфекции. Наибольшую защиту предоставляют, по мнению американских ученых, респираторы N95 – 98%. По данным исследования, лучшие результаты показывают только медицинские маски. 

Научно проверена эффективность разных масок от COVID-19

ФОТО: Из открытых источников

На данный момент в связи с карантином,  маска стала  привычным элементом в одежде  не только каждого украинца, но и во всем мире. Насколько эффективна маска и сможет ли она защитить от коронавирусной инфекции многие ученые стали проводить  исследования. Чтобы  понять, какую лучше  покупать,  чем руководствоваться при выборе  маски. 

Так, процедурные маски обеспечивают от 30 до 80 процентов защиты. Эффективность маски возрастает с 30 до 60 процентов, если максимально прижать изделие к лицу, скрепив ушные петли.  Хирургические маски с завязками дают более 70 процентов защиты. Из бытовых масок самые эффективными оказались двухслойные нейлоновые маски: все зависит от присутствия в маске нетканой вставки, они обеспечивают 80 процентов защиты. Хлопковые банданы защищают всего на 50 процентов, маски из полиэстера – почти 40 процентов, маски из нетканого полипропилена показали результат в около 30 процентов, а трехслойные хлопковые – более 25 процентов.

Девушки  для красоты покупают красивые хлопковые банданы,  но нужно учитывать насколько  она сможет эффективно   защищать ее от инфекции. 

Ранее издание "Комментарии" сообщали, что ученые отмечают, что маски задерживают только часть вирусов, которые передаются капельным путем. Если вирусы попадают с дымом или пылью, маска пропускает патогенные организмы. В этом случае вирусы остаются в воздухе, несмотря на то, что больной человек уже давно ушел. Поэтому даже у гражданина, который носит маску, есть все шансы заразиться коронавирусом. Еще одна серьезная причина, почему маски могут быть неэффективным, заключается в их неправильном ношении. 


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Источник: https://apps.who.int/
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