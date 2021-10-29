На Землю надвигается мощнейшая магнитная буря: названы дату

Мощная магнитная буря накроет планету уже 30 октября. Кроме того, она будет оказывать влияние и в воскресенье, 30 октября. Об этом пишет РБК-Украина.

Магнитные бури - фото из открытых источников

Отмечается, что сильная магнитная буря ожидается в субботу, в 10 утра. Сразу же она достигнет пятого уровня. Пик магнитной бури будет еще мощнее и достигнет шестого уровня.

Наиболее опасным 30 октября будет период с 12 до 20 часов. В ночное время буря начнет постепенно спадать, однако утром, 31 октября, ударит с новой силой.

Метеозависимые и люди, имеющие хронические заболевания, могут почувствовать ухудшение состояние здоровья уже с пятницы, 29 октября, которое продлиться вплоть до воскресенья.

Такая мощная магнитная буря может повлечь за собой сильное ухудшение здоровья даже у абсолютно здоровых людей, а в пиковое время возможны серьезные перебои в работе электроники и техники.

Еще одну опасность для здоровья людей может добавить тот фактор, что украинцы в ночь с субботы на воскресенье переводят часы на зимнее время.

Магнитные бури могут повлечь за собой головные боли, мигрень, бессонницу, быструю утомляемость, скачки артериального давления, тошноту, расстройства ЖКТ и другие неприятные симптомы.

Чтобы уменьшить воздействие магнитных бурь на организм рекомендуется соблюдать режим сна, исключить из рациона жирную и вредную пищу, а также не употреблять алкогольных напитков. Специалисты советуют как можно больше времени проводить на свежем воздухе и принимать контрастный душ. Людям с хроническими заболеваниями стоит больше отдыхать и держать под руками необходимые лекарства.

Ранее "Комментарии" писали, что в NASA зафиксировали на Солнце мощную вспышку.

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