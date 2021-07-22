На Землю надвигается магнитная буря: кому стоит опасаться

23 июля Землю накроет очередная магнитная буря. Люди, у которых отсутствуют какие-либо проблемы со здоровьем, вряд ли смогут ощутить ее влияние на себе, однако этот день может стать настоящим испытанием для пожилых и метеозависимых людей, пишет УНИАН.

Магнитные бури - фото из открытых источников

Геомагнитной бурей называется возмущение магнитного поля Земли, которое вызвано вспышками на Солнце. Эти колебания негативно сказываются на работу систем связи и нередко имеют оказывают влияние на здоровье человека. Даже незначительные колебания могут отразиться на самочувствии.

Эксперты говорят, что повышенную солнечную активность следует ожидать 23 июля. Главный всплеск произойдет в период с 00:00 до 06:00. Кроме того, на следующий день, 24 июля, солнце также будет активным.

В эти дни возможно заметить ухудшение самочувствие, в частности, тошноту, головную боль, утомляемость, слабость, скачки давления, бессонницу и другие неприятные симптомы.

Чтобы уменьшить негативное воздействие магнитных бурь на организм, стоит придерживаться нескольких правил:

- пить больше жидкости, в частности воды или травяного чая;

- оказаться от спиртного, кофе и сигарет;

- соблюдать режим сна, и спать не менее семи часов;

- принимать контрастный душ;

- отказаться от жирной, жареной и мучной пищи.

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