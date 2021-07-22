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Главная Новости Здоровье наше тело На Землю надвигается магнитная буря: кому стоит опасаться
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На Землю надвигается магнитная буря: кому стоит опасаться

Эксперты говорят, что повышенную солнечную активность следует ожидать 23 июля

сегодня, 17:39
Автор:

Елизавета Черных

23 июля Землю накроет очередная магнитная буря. Люди, у которых отсутствуют какие-либо проблемы со здоровьем, вряд ли смогут ощутить ее влияние на себе, однако этот день может стать настоящим испытанием для пожилых и метеозависимых людей, пишет УНИАН. 

На Землю надвигается магнитная буря: кому стоит опасаться

Магнитные бури - фото из открытых источников

Геомагнитной бурей называется возмущение магнитного поля Земли, которое вызвано вспышками на Солнце. Эти колебания негативно сказываются на работу систем связи и нередко имеют оказывают влияние на здоровье человека. Даже незначительные колебания могут отразиться на самочувствии. 

Эксперты говорят, что повышенную солнечную активность следует ожидать 23 июля. Главный всплеск произойдет в период с 00:00 до 06:00. Кроме того, на следующий день, 24 июля, солнце также будет активным. 

В эти дни возможно заметить ухудшение самочувствие, в частности, тошноту, головную боль, утомляемость, слабость, скачки давления, бессонницу и другие неприятные симптомы. 

Чтобы уменьшить негативное воздействие магнитных бурь на организм, стоит придерживаться нескольких правил: 

- пить больше жидкости, в частности воды или травяного чая; 

- оказаться от спиртного, кофе и сигарет; 

- соблюдать режим сна, и спать не менее семи часов;

- принимать контрастный душ;

- отказаться от жирной, жареной и мучной пищи.

Ранее портал "Комментарии" писал, что с любимым летом к нам приходит и жара. Но такая погода может негативно отразиться на организме, ведь на человека влияет не только ультрафиолет, исходящий от солнца, но и влажность воздуха и инфракрасные лучи. Врач Ирина Скорогудаева рассказала, какие заболевания могут обостриться в этот период.



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Источник: https://www.unian.net/science/magnitnye-buri-v-iyule-v-ukraine-ozhidaetsya-magnitnaya-burya-23-i-24-iyulya-novosti-11490589.html
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