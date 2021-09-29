logo
Русский Українська

BTC/USD

41288.14

ETH/USD

2831.77

LTC/USD

143.85

USD/UAH

26.70

EUR/UAH

31.20

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Здоровье наше тело На Волыни зафиксировали 12 случаев опасного заболевания: поражает кожу и сердце
commentss НОВОСТИ Все новости

На Волыни зафиксировали 12 случаев опасного заболевания: поражает кожу и сердце

Пострадали местные жители, которые любят активный отдых и были много времени в лесу или парке

29 сентября 2021, 22:20
Автор:

Лиля Воробьева

На Волыни врачи диагностировали в первый месяц осени 12 случаев болезни Лайма. Ее вызывают укусы клеща. Об этом сообщает "Общественное", ссылаясь на информацию медика Маневицкой райбольницы Надежды Юрчик.

На Волыни зафиксировали 12 случаев опасного заболевания: поражает кожу и сердце

Болезнь Лайма на Волыни (фото из открытых источников)

Волынян, которые получили от клещей это опасное заболевание, регистрировали в городах Луцке и Нововолынске, в населенных пунктах Луцкого и Маневицкого районов.

В большинстве своем, как рассказывает медик-инфекционист, пострадали те местные жители, которые любят активный отдых и были много времени в лесу или парке. Собирали дары леса или просто гуляли. Для жителей Волыни это характерно, ведь то черника созревают в лесу или малина, а через несколько дней уже тихая охота начинается. Именно так люди случайно могут подвергнуться опасности. Жители сел хотят заработать на лесных дарах какую-нибудь копейку, а горожане тоже спешат туда, чтобы собрать лесные трофеи.

Сама болезнь Лайма, вернее ее инфекционная патология поражает кожный покров, суставы, наносит вред нервной системе, опорно-двигательному аппарату и сердцу человека.

Сейчас к медикам за помощью приходит почти полсотни волынян, которых ужалили клещи.

Возбудитель этого заболевания активен с ранней весны вплоть до поздней осени, когда в природе активно проявляют себя так называемые иксодовые клещи. Поэтому заразиться этой болезнью от вредителей, что живут в траве или других местах зеленых зон, могут жители, которые световой день проводят в лесах, посадках, лесопарках. Важно, что только треть больных помнит, что их укусил клещ.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что на Волыни в детдоме произошло возгорание COVID-19 .


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://suspilne.media/167619-u-lucku-vstanovili-galereu-plakativ-z-cinnimi-muzejnimi-eksponatami/
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ