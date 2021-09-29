На Волыни зафиксировали 12 случаев опасного заболевания: поражает кожу и сердце

На Волыни врачи диагностировали в первый месяц осени 12 случаев болезни Лайма. Ее вызывают укусы клеща. Об этом сообщает "Общественное", ссылаясь на информацию медика Маневицкой райбольницы Надежды Юрчик.

Болезнь Лайма на Волыни (фото из открытых источников)

Волынян, которые получили от клещей это опасное заболевание, регистрировали в городах Луцке и Нововолынске, в населенных пунктах Луцкого и Маневицкого районов.

В большинстве своем, как рассказывает медик-инфекционист, пострадали те местные жители, которые любят активный отдых и были много времени в лесу или парке. Собирали дары леса или просто гуляли. Для жителей Волыни это характерно, ведь то черника созревают в лесу или малина, а через несколько дней уже тихая охота начинается. Именно так люди случайно могут подвергнуться опасности. Жители сел хотят заработать на лесных дарах какую-нибудь копейку, а горожане тоже спешат туда, чтобы собрать лесные трофеи.

Сама болезнь Лайма, вернее ее инфекционная патология поражает кожный покров, суставы, наносит вред нервной системе, опорно-двигательному аппарату и сердцу человека.

Сейчас к медикам за помощью приходит почти полсотни волынян, которых ужалили клещи.

Возбудитель этого заболевания активен с ранней весны вплоть до поздней осени, когда в природе активно проявляют себя так называемые иксодовые клещи. Поэтому заразиться этой болезнью от вредителей, что живут в траве или других местах зеленых зон, могут жители, которые световой день проводят в лесах, посадках, лесопарках. Важно, что только треть больных помнит, что их укусил клещ.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что на Волыни в детдоме произошло возгорание COVID-19 .

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