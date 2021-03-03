На какое заболевание может указывать дневная сонливость

Сонливость днем — явление распространенное, она может возникнуть по ряду разных причин. Но если вы исключили стресс, усталость, недосып и другие факторы, объясняющие такое состояние, то возможно вы страдаете редким расстройством. О нем рассказал врач-сомнолог Михаил Полуэктов.

Почему хочется спать днем (фото из открытых источников)

По словам специалиста, если человека постоянно днем клонит в сон, но при этом он хорошо спит ночью и не подвержен стрессу, тогда у него гиперсомния — неврологическое расстройство, которое является типичным признаком нарколепсии. Такое заболевание указывает на то, что мозгу не хватает энергии, поэтому человек постоянно испытывает слабость, вялость, разбитость. Но есть и более редкие формы гиперсомнии, например, синдром Клейне-Левина. Это заболевание чаще встречается у мужчин. Оно характеризуется повторяющимися эпизодами гиперсомнии (повышенной сонливостью), гиперфагией (перееданием) и неадекватным поведением.

Известно, что у больных наблюдается спутанность сознания, дезориентация, упадок сил, апатия. Большинство пациентов жалуются, что все вокруг кажется "не в фокусе", они становятся очень чувствительны к шуму и свету.

Сомнолог добавил, что этот недуг встречается крайне редко и весьма загадочны, поскольку его причины и условия возникновения неизвестны. По словам врача, главной причиной дневной сонливости является нарушение структуры сна ночью: из-за микропробуждений человек не может нормально отдохнуть и восстановить силы, поэтому днем он испытывает слабость и усталость.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие простые советы помогут избавиться от сонливости днем.

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