На какие серьезные проблемы может указывать выпадение ресниц

Рубрики
МЕНЮ
Светлана Шкурупий
То,
что ежедневно может выпасть 2-5 ресничек — нормальный естественный процесс,
потому что жизненный цикл волосков ограничен. Но если вы заметили, что ресницы
выпадают часто и массово, тогда стоит обратиться к специалисту, потому что это
может указывать на ряд проблем со здоровьем.
Почему выпадают ресницы / Фото: pexels.com
Стресс или травма
Интенсивное
выпадение ресниц может быть причиной серьезного стресса или травмы. Такой вид выпадения
называют телогеновым, потому что вызван сильным эмоциональным всплеском. В
состоянии стресса вообще лучше не тереть глаза и не трогать лицо.
Сопутствующие
заболевания
Частое
выпадение волосков также может указывать на внутреннее заболевание, которые
провоцируют появление очаговой алопеции, что приводит к потере волосяного
покрова. Чаще всего это заболевания аутоиммунного спектра, проблемы с гормонами,
лишаи и другие дерматологические расстройства.
Воспаление, инфекции,
раздражение
Инфекции
на линии роста ресниц обычно проявляются и другими симптомами – ячмень,
покраснение, слезоточивость. Это приводит и к выпадению ресниц. А еще проблемы
могут возникнуть из-за некачественных косметических средств или аллергии на
некоторые компоненты.
Наращивание ресниц с
нарушением технологии
Наращивание ресниц — очень популярная среди девочек процедура, но при ее неправильном выполнении, можно потерять свои естественные ресницы. Выбирайте себе хорошего мастера, который соблюдает все правила гигиены и имеет большой опыт.
Напомним, эксперты рассказали, как правильно выбирать себе тушь для ресниц.
Ранее
издание "Комментарии" сообщало, что в салоне красоты клиентке
отрезали наращенные ресницы из-за оплаты, которая не прошла по карте.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обсуждения
Новости