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На какие серьезные проблемы может указывать выпадение ресниц

Эксперты рассказали, на какие серьезные проблемы со здоровьем может указывать выпадение ресниц: когда нужно идти к врачу

сегодня, 21:10
Автор:

Светлана Шкурупий
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То, что ежедневно может выпасть 2-5 ресничек — нормальный естественный процесс, потому что жизненный цикл волосков ограничен. Но если вы заметили, что ресницы выпадают часто и массово, тогда стоит обратиться к специалисту, потому что это может указывать на ряд проблем со здоровьем.

На какие серьезные проблемы может указывать выпадение ресниц

Почему выпадают ресницы / Фото: pexels.com

Стресс или травма

Интенсивное выпадение ресниц может быть причиной серьезного стресса или травмы. Такой вид выпадения называют телогеновым, потому что вызван сильным эмоциональным всплеском. В состоянии стресса вообще лучше не тереть глаза и не трогать лицо.  

Сопутствующие заболевания

Частое выпадение волосков также может указывать на внутреннее заболевание, которые провоцируют появление очаговой алопеции, что приводит к потере волосяного покрова. Чаще всего это заболевания аутоиммунного спектра, проблемы с гормонами, лишаи и другие дерматологические расстройства.

Воспаление, инфекции, раздражение

Инфекции на линии роста ресниц обычно проявляются и другими симптомами – ячмень, покраснение, слезоточивость. Это приводит и к выпадению ресниц. А еще проблемы могут возникнуть из-за некачественных косметических средств или аллергии на некоторые компоненты.

Наращивание ресниц с нарушением технологии

Наращивание ресниц — очень популярная среди девочек процедура, но при ее неправильном выполнении, можно потерять свои естественные ресницы. Выбирайте себе хорошего мастера, который соблюдает все правила гигиены и имеет большой опыт.

Напомним, эксперты рассказали, как правильно выбирать себе тушь для ресниц.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что в салоне красоты клиентке отрезали наращенные ресницы из-за оплаты, которая не прошла по карте.


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Источник: https://www.rbc.ua/rus/styler/vypadenie-resnits-govorit-sereznyh-problemah-1643628319.html
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