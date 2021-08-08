На какие части тела не стоит наносить татуировки

Многие люди покрывают свое тело татуировками, которые ассоциируются у них со значимым событием или несут определенный посыл. Но есть участки тела, на которых рисунки делать не желательно, потому что они быстро потеряют свой внешний вид.

Где не стоит набивать татуировки. ФОТО: pexels.com // Marcelo Chagas

Эксперты рассказали, что даже самый качественный пигмент будет быстро выцветать, если сделать его на пальцах, ладонях, ступнях, локтях, коленях, подмышках и ключице. На этих участках кожа обновляется очень быстро, поэтому татуировка исчезнет или превратится в размытое пятно.

Например, на кистях и пальцах рук очень часто набивают рисунки, но эти участки тела постоянно подвергаются воздействию солнечных лучей. Плюс ко всему, мы регулярно моем руки, кожа быстрее изнашивается и обновляется, а это не способствует сохранению рисунка в первозданном виде. То же самое касается ключицы, локтя, ступней и т.д.

Отметим, что татуировки нежелательно набивать поверх родинок, потому что из-за пигмента можно не заметить новообразования. Также с осторожностью выбирать место для рисунка следует людям, у которых диагностирован псориаз, акне, атопический дерматит и другие кожные заболевания.

Напомним, что вспышка коронавирусной инфекции нашла отражение уже даже в татуировках. Так, некоторые иностранные СМИ опубликовали фотографии "тату-шедевров", посвященных китайской "лихорадке".

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что с медицинской точки зрения татуировки на теле — это то же, что и шрамы, поэтому врачи наносить их на кожу настоятельно не рекомендуют. Об этом рассказал немецкий дерматолог Кристоф Либих.

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