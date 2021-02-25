На что указывает появление красных родинок на теле

О проблемах со здоровьем наш организм может сигнализировать по-разному, например, с помощью различных высыпаний на теле. Эндокринолог Зухра Павлова рассказала, что появление красных новообразований, которые называются ангиомами, говорит о сбое в работе печени.

на что указывает появление красных родинок / Фото: Lady Journal

На своей странице в Instagram специалист написала, что красные "родинки", возникшие на поверхности кожи, например, на шее, голове, верхней части туловища, не опасны. В таких случаях стоит обратиться к специалисту и сдать анализы. Но не факт, что после восстановления функции печени, они сами исчезнут. Нужно будет обратиться к косметологу для их удаления.

Но бывают случаи, когда красные пятнышки-ангиомы появляются внутри тканей и органов, тогда уже существует угроза здоровью. Они представляют собой опухоль, которую нужно вырезать. В случае, когда ангиома недоступна для хирургического вмешательства, врачи предлагают лечение гормонами.

Эндокринолог говорит, что нужно внимательно осматривать свое тело и не пропускать подобные сигналы организма. По словам врача, красные "родинки" могут возникнуть в любом возрасте, причем со временем их количество может возрасти. При любом изменении цвета или размера новообразований на теле, необходимо обратиться к специалисту.

Напомним, что ученые из Великобритании объяснили, что появление родинок на теле человека неслучайно. Оказалось, что 70% родинок на животе, ногах и на спине – это заслуга генетики.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что каждый человек обязан знать признаки меланомы и следить за состоянием своей кожи. Как распознать опасные родинки, узнайте в нашем материале.

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