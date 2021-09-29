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МЗ утилизирует тысячи доз вакцины Pfizer: назвали причину

При перевозке зарубежного препарата были нарушения температурного режима

29 сентября 2021, 23:25
Автор:

Лиля Воробьева

Национальное ведомство, которое оберегает здоровье украинцев, утилизирует партию антиковидной сыворотки от Pfizer, которая насчитывает 34 тысячи доз. Ею никого не прививали по той причине, что чиновники министерства имели подозрение относительно нарушенных температурных условий хранения препарата. Об этом рассказал глава Минздрава Виктор Ляшко представителям медиа, информирует РБК-Украина.

МЗ утилизирует тысячи доз вакцины Pfizer: назвали причину

Украина уничтожит вакцину (фото из открытых источников)

По его словам, в министерстве имели сообщение о том, что при перевозке зарубежного препарата были нарушения температурного режима. Антиковидную сыворотку изъяли и теперь ответственные работники ведомства проводят свое расследование. Препарат находится на складе. Но конкретных доказательств нарушений инструкций по его температурному режиму не было.

Вместе с тем по его информации продолжается судебный процесс между поставщиком и логистом.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Ляшко рассказал, когда в Украине могут отменить карантин. Карантин, который действует на территории Украины, может быть отменен весной 2022 года, однако при условии — необходимо делать прививки против коронавирусного заболевания.

Также "Комментарии" сообщали о том, что конец пандемии в следующем году. Директор Pfizer сделал заявление . Уже через год большинство жителей планеты Земля смогут вернуться к нормальной повседневной жизни без каких-либо ограничений, связанных с коронавирусом. Таким образом, можно будет сказать, что пандемии пришел конец. Он выразил убеждение, что именно благодаря вакцинации уже через год человечество сможет забыть о пандемии. Люди смогут вернуться к повседневной жизни и жить, как и раньше без карантина и ограничений.



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Источник: https://coronavirus.rbc.ua/ukr/news/minzdrav-utiliziruet-34-tysyach-doz-vaktsiny-1632939091.html
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