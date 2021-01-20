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Мята может привести к импотенции

Сильной половине человечества стоит воздержаться от употребления мяты в первую очередь связаны с ошибочным мнением, что в этой траве есть «женский» гормон — эстроген

сегодня, 02:50
Автор:

Ольга Чародий

Эксперты предупреждают – любимый многими мятный чай вовсе не безопасен, а в ряде случаев может провоцировать проблемы со здоровьем.

Мята может привести к импотенции

Мята (фото из открытых источников)

При этом специалисты обращают внимание на то,  что мяту можно использовать только в лечебных целях. Просто так добавлять ее в чай — опасно для здоровья.   Мята имеет противопоказания, которые обязательно нужно знать.

• индивидуальная непереносимость – эфирные масла мяты – сильный аллерген.

• нельзя давать мяту детям до 5 лет, — она может влиять на работу ЦНС.

• злоупотребление мятой может привести к изжоге, понижению давления, обострению варикоза и аритмии, мята не рекомендуется людям с нарушением артериального давления.

• растение снижает потенцию у мужчин, причем регулярное употребление может привести к бесплодию.

Напомним,  более половины представителей сильного пола, имеющих диабет страдает от эректильной дисфункции. Это связано с тем, что повышенный уровень сахара в крови повреждает нервы, необходимые для сексуального возбуждения. Наличие диабета отравляет сексуальную жизнь более половины мужчин, как показало исследование. В целом, 52,5% мужчин диабетиков не могут достичь эрекции, либо сохранить уже достигнутое возбуждение. Среди жертв диабета второго типа 66,3% мужчин сталкиваются с эректильными дисфункциями. Среди жертв диабета первого типа количество таких пациентов составляет 37,5%, причем причины этой разницы не очень понятны ученым. Предыдущие исследования показали, что диабет способен наносить повреждения нервам и кровеносным сосудам, которые необходимы для достижения сексуального возбуждения мужчины.



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Источник: https://playboyrussia.com/
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