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Мужчина во время секса получил тройной «перелом» полового органа

Танзаниец попал в больницу после секса с партнершей, ведь сломал пенис в трех местах.

сегодня, 18:40
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Автор:

Slava Kot

Мужчина во время секса получил тройной «перелом» полового органа

Во время секса мужчина сломал член в трех местах. Фото из открытых источников

Мужчина в Танзании попал в больницу после того, как услышал резкий звук "щелчок" во время секса со своей партнершей. Оказалось, что мужчина сломал член в трех местах. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание NY Post.


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После громкого звука "щелчок", мужчина сразу обратился в больницу. В медицинском учреждении была проведена диагностика с помощью МРТ и обнаружен "перелом" в трех местах. Хотя мужской половой орган и не содержит костей, однако его называют "переломанным", когда соединительная ткань травмируется или разрывается.

Кроме "перелома" в трех местах, у мужчины также произошел частичный разрыв уретры и повреждение других тканей пениса.

Перелом полового члена считается редким явлением, однако никто не знает, как часто он случается, ведь большинство мужчин стесняются обращаться за помощью к врачам. Медицинские работники предполагают, что вероятной причиной "перелома" пениса становятся такие препараты как "Виагра" и просмотр порнографических материалов, поощряющих необычные сексуальные позиции.

Через три дня пациента из Танзании выписали из больницы, а через 21 день врачи удалили катетер, находившийся в уретре мужчины. Повторную диагностику мужчине провели после шести месяцев с момента операции. Пациент указал, что восстановил свою половую жизнь и с половым органом все хорошо.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что 50-летний немец после 24-часового непрерывного секса оказался в реанимации.

Также "Комментарии" писали о женщине, страдавшей от боли 10 лет. Врач обнаружил в ее животе неожиданный предмет.



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Источник: https://nypost.com/2023/05/25/man-hears-snap-during-sex-rushed-to-hospital-with-triple-penis-fracture/
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