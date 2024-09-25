Можно ли тренироваться вечером: как не навредить сну

Большинство профессиональных спортсменов и людей, занимающихся в спортзале, отмечают, что чувствуют себя более готовыми к нагрузкам именно во второй половине дня. Большинство важных дел уже позади, тело более подвижное и энергично, а мозг уже разогрет, чтобы запоминать комбинации упражнений и концентрироваться на технике выполнения. Конечно, ряд этих факторов делает вечер прекрасным временем для тренировок. Что говорят ученые?

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У вечера ваша физическая работоспособность может быть значительно выше

Исследования разных специалистов показывают, что мышечная сила, гибкость и выносливость вечером лучше, чем при выполнении аналогичных нагрузок утром. Кроме того, людям, которые тренируются после обеда или вечером, нужно на 20% больше времени, чтобы достичь точки истощения. К тому же движение в течение дня помогает быстрее разогреть мышцы перед вечерним занятием спортом.

Гормоны на вашей стороне

В научном журнале Chronobiology International команда британских ученых опубликовала обзорную статью, где поделилась наблюдениями по взаимосвязи циркадных ритмов, физических нагрузок и гормонов. Как оказалось, важный для наращивания мышц у мужчин и женщин гормон тестостерон больше производится организмом именно во время вечерних тренировок. Это обеспечивает наращивание мышц и увеличение выносливости.

Физические упражнения вечером могут снять стресс

Как известно, физические упражнения всегда прекрасный способ отвлечься от мыслей и "выпустить пар" после тяжелого дня. Всплеск эндорфинов, который вы получаете во время и после тренировки, уверенность в своих силах и радость от достижений новых результатов – прекрасное завершение дня, не правда ли?

Действительно ли спорт перед сном может навредить?

Популярное утверждение о том, что физические упражнения на ночь вредят сну – это миф. Европейское общество исследования сна доказало, что тренировка вечером может вообще не влиять на качество сна, а некоторые нагрузки, такие как йога, пилатес или растяжка могут наоборот помочь расслабиться. Поэтому, если ваш любимый вид спорта не CrossFit или подобные интенсивные тренировки, вы можете самостоятельно выбирать, когда лучше тренироваться, опираясь на собственные предпочтения.