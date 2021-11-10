Может умереть в любую минуту: в Ивано-Франковске 17-летняя девушка с поражением легких на 95% борется за жизнь

В Ивано-Франковском областном коммунальном заведении медики делают все возможное, чтобы спасти 17-летнюю девушку. Она больна коронавирусной болезнью и этот недуг фактически полностью поразил ее легкие. У больной дышит всего 5 процентов легких. Об этом сообщает Общественное.

У ребенка очень тяжелое состояние (фото из открытых источников)

Главный врач учреждения Тарас Мельник говорит, что состояние юной пациентки очень сложное. Она подключена к аппарату ИВЛ и медперсонал воюет с болезнью при ее жизни, но очень сильное поражение легких.

По его словам, 17-летнюю горожанку медики этого учреждения забрали из реанимационного отделения инфекционного медицинского учреждения. Ребенок очень тяжел, потому что 95 процентов его легких не функционируют. И может уйти из жизни в любую минуту.

Заведующий крупнейшего медицинского учреждения региона сообщил, что здесь лечат инфицированного младенца, которому исполнилось всего несколько дней. Его доставили из Косовского роддома. У младенца коронавирус, к сожалению, подтвердился.

Малыш находился в тяжелом состоянии, медики уже должны были подключать его к ИВЛ. Но сейчас ребенку, страдающему тяжелой пневмонией, лучше. Еще двоих только родившихся младенцев привезли в областное детское медицинское учреждение. Медики выясняют, инфицированы ли они коронавирусной болезнью.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в Ивано-Франковске люди угрожали медикам . 9 октября в Ивано-Франковске в центре вакцинации люди в очереди начали возмущаться, потому что у медиков закончились дозы вакцины. Отстоявшие очередь граждане требовали, чтобы всех прививали и не пропускали медиков с рабочего места. Даже пришлось вызвать патрульных.

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