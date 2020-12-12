Мороженое лечит аэрофобию

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Ольга Чародий
Страх перед полетом лечится холодным десертом. Для пассажиров с аэрофобией предусмотрен дополнительный десерт при перелетах в самолете, поскольку доказано его благоприятное влияние на страх высоты и панические атаки. Флагманом инновации стала аэрокомпания Monarch Airlines.
ФОТО: Из открытых источников
Представители
этой корпорации решили лечить страх
полета десертом. Для лечебных целей
было заказано создание специального
сорта мороженого, его автор — Чарльз
Спенсер. Он добавил в состав мороженого
пурпурную эхинацею и лакрицу. По словам
ученого, такой десерт не только усладит
ваш вкус, но и повысит иммунитет.
Также в ближайшем
времени планируется разработка травяного
успокоительного чая и бодрящих батончиков
для пассажиров самолетов с аэрофобией.
Напомним, "Комментарии" писали, что эксперты ранее уже перечисляли продукты, которые увеличивают продолжительность нашей жизни, и теперь в этом списке появился еще один продукт. Так, они заявили, что рыба-меч – это эффективный продукт для долгой жизни. В ней есть большое количество полезных веществ, которые поддерживают здоровье органов человека. Также эта рыба является источником селена – микроэлемента, который необходим нашему организму.
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