kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 12.12.2020

BTC/USD

18056.49

ETH/USD

546.33

LTC/USD

72.10

НБУ 12.12.2020

USD/UAH

28.33

EUR/UAH

34.30

RUB/UAH

0.40

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
ministr

Выборы-2020
migrants

Перемирие
deputata

Путь депутата
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Здоровье наше тело Мороженое лечит аэрофобию
commentss НОВОСТИ Все новости

Мороженое лечит аэрофобию

Для лечебных целей было заказано создание специального сорта мороженого

сегодня, 00:20
Автор:

Ольга Чародий

Страх перед полетом лечится холодным десертом. Для пассажиров с аэрофобией предусмотрен дополнительный десерт при перелетах в самолете, поскольку доказано его благоприятное влияние на страх высоты и панические атаки. Флагманом инновации стала аэрокомпания Monarch Airlines.

Мороженое лечит аэрофобию

ФОТО: Из открытых источников

Представители этой корпорации решили лечить страх полета десертом. Для лечебных целей было заказано создание специального сорта мороженого, его автор — Чарльз Спенсер. Он добавил в состав мороженого пурпурную эхинацею и лакрицу. По словам ученого, такой десерт не только усладит ваш вкус, но и повысит иммунитет.

Также в ближайшем времени планируется разработка травяного успокоительного чая и бодрящих батончиков для пассажиров самолетов с аэрофобией.

Напомним, "Комментарии" писали, что  эксперты ранее уже перечисляли продукты, которые увеличивают продолжительность нашей жизни, и теперь в этом списке появился еще один продукт. Так, они заявили, что рыба-меч – это эффективный продукт для долгой жизни. В ней есть большое количество полезных веществ, которые поддерживают здоровье органов человека. Также эта рыба является источником селена – микроэлемента, который необходим нашему организму.



Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.dw.com/ru/10-%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%B8%D0%B7%D0%B1%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F-%D0%BE%D1%82-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0-%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%
Теги:
comments

Обусуждения

comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
-->
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ