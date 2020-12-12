Мороженое лечит аэрофобию

Страх перед полетом лечится холодным десертом. Для пассажиров с аэрофобией предусмотрен дополнительный десерт при перелетах в самолете, поскольку доказано его благоприятное влияние на страх высоты и панические атаки. Флагманом инновации стала аэрокомпания Monarch Airlines.

ФОТО: Из открытых источников

Представители этой корпорации решили лечить страх полета десертом. Для лечебных целей было заказано создание специального сорта мороженого, его автор — Чарльз Спенсер. Он добавил в состав мороженого пурпурную эхинацею и лакрицу. По словам ученого, такой десерт не только усладит ваш вкус, но и повысит иммунитет.



Также в ближайшем времени планируется разработка травяного успокоительного чая и бодрящих батончиков для пассажиров самолетов с аэрофобией.



Напомним, "Комментарии" писали, что эксперты ранее уже перечисляли продукты, которые увеличивают продолжительность нашей жизни, и теперь в этом списке появился еще один продукт. Так, они заявили, что рыба-меч – это эффективный продукт для долгой жизни. В ней есть большое количество полезных веществ, которые поддерживают здоровье органов человека. Также эта рыба является источником селена – микроэлемента, который необходим нашему организму.



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