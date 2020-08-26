Миф и реальность: всё, что нужно знать о фитнесе

В погоне за идеальным телом девушки изнуряют себя тяжелыми тренировками в спортзале, надеясь на быстрый и эффективный результат. Как получить максимальную пользу от занятий фитнесом, рассказывает диетолог Татьяна Дик. Об этом пишет издание newsyou.info

Миф:

Миф и реальность: все, что нужно знать о фитнесе. Фото: unsplash. Бруно Насименто

Занимаясь в тренажерном зале, жир можно "перегнать" в мышцы. А если бросить тренировки, то мышцы снова превратятся в жир.

На самом деле:

Жир и мышцы – это абсолютно разные ткани. И следует помнить, что одну ткань никак нельзя превратить в другую. В случае, если физических нагрузок у вас нет, то процент жира в теле увеличивается, а процент мышц, наоборот, уменьшается.

Миф:

Большое количество силовых тренировок может превратить женскую фигуру в мужскую.

На самом деле:

Женский гормональный фон значительно отличается от мужского, поэтому накачаться до мужских размеров будет довольно нелегко. Напротив, благодаря силовым тренировкам, можно получить подтянутое и спортивное тело.

Миф:

Чем больше кардио – тем лучше.

На самом деле:

Кардио на протяжении длительного времени повышает выработку кортизола (гормон стресса). Это чревато повышенным аппетитом после тренировки и отеканием.

Миф:

Прежде, чем начать тренироваться, нужно сбросить лишний вес.

На самом деле:

Лучше совместить приятное с полезным. Продуктивные тренировки повысят расход калорий, и понемногу мышцы начнут приходить в тонус. Убрать лишний вес с помощью тренировок можно правильно и качественно.

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