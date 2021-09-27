Мест почти нет: волонтер рассказала о ситуации в COVID-больницах Одессы

В четыре раза за первый месяц осени увеличилось количество людей, заболевших ковидом и требующих немедленной госпитализации в Одесской области. Свободных мест в медицинских учреждениях уже нет. Об этом сообщает руководитель благотворительного центра

В Одессе заканчиваются места в больницах (фото из открытых источников)

"Корпорация монстров" Екатерина Ножевников в социальных сетях.

По ее словам, в отделениях реанимации свободных коек нет уже несколько дней. А потребность в них насущная. Специфика отделения, использование аппаратуры добавляют сложностей. В любом помещении такое спасательное место для еще одного пациента не оборудуют. Всего на область и большой город только четыре стационарные ковидные отделения. В одном из медицинских учреждений тяжелой больной длительное время подыскивали свободное место. Другие медицинские учреждения не получили ковидные пакеты. Кислород в наличии есть.

Общественная активистка уточнила, что нужно немало средств, чтобы победить болезнь. Врачи уже составляют списки востребованных медикаментов и сопутствующих материалов. Хотя финансировать это все должно НСЗУ. Поэтому одесситка советует иметь средства на случай болезни, потому что надежды на то, что все это будет за счет государства, нет. Как всегда, нет средств. Человеческий фактор, тоже имеет значение. Так как некоторые специалисты от медицины уже космические расходы на лекарства, переводят на пациентов. Например, утверждает общественная активистка, забыли приобрести "Ремдисивир". Одна бутылка такого препарата стоит 3200 гривен.

Еще про две важные проблемы вспоминает руководитель "Корпорации монстров". Это — привитые пациенты, которые не получили иммунитета от опасной болезни. И сейчас снова инфицируются. Женщина пишет, что люди надеются, что дома вылечатся, не спешат к медикам, а течение болезни от того только усложняется. А дальше негде их разместить.

Одесситка называет это проблемой запоздалого обращения. Когда 38-летняя больная сама пытается преодолеть в 10-дневный срок высокую температуру, а результат — уже сгорело 80% легких. Те же ошибки допускают старенькие жители области. Выхаживать таких тяжелых больных врачам очень трудно. Не всегда можно преодолеть ковид. А крайними остаются медики, которые, мол, не лечат. Поэтому в такой ситуации жалко стариков, которых в переполненных медицинских учреждениях негде пристроить.

Вместе с тем женщина отмечает, что в конце сентября количество больных, которое требует медицинской помощи в специализированном учреждении по сравнению с тем, как было в начале месяца, выросло в четыре раза.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в ВОЗ рассказали, сколько умирает людей непривитых от коронавируса .

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