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Медики рассказали от каких продуктов нужно отказаться, если болит горло

С наступлением зимних холодов в разы возрастает количество людей заболевших ОРВИ. Для того чтобы облегчить течение болезни и снизить болезненные ощущения в горле рекомендуем прислушаться к нашим советам.

сегодня, 02:40
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Автор:

Анна Нестерова

Основными признаками простудного заболевания являются насморк, кашель и болезненные ощущения в горле. Как оказалось, усугубить боль в горле способно неправильное питание и продукты/напитки, которые могут усилить неприятные симптомы.

Медики рассказали от каких продуктов нужно отказаться, если болит горло

Боль в горле/ Фото из открытых источников

Специалисты отмечают, что во время болей в горле следует отказаться от употребления тех напитков и продуктов, которые действительно способны усугублять раздражение больного горла. 

Итак, медики советуют отказаться от употребления следующих продуктов и напитков, если у вас болит горло:

Цитрусовые. Рекомендуется во время болезни избегать чрезмерного употребления свежих апельсинов, лимонов, грейпфрутов и лаймов из-за их высокой кислотности. Увеличить болевые ощущения могут также соки, мороженое и смузи, приготовленные с цитрусовыми составляющими. Если вы будете переедать цитрусовые во время болезни, то горло начнет першить еще больше, а ваше общее состояние может резко ухудшиться.

Твердые сырые овощи. Во время болезни отдавайте предпочтение мягким блюдам: пюре, рагу, крем-супам, отварным овощам и так далее.  Сырая морковь, огурец или сельдерей, естественно, содержат больше витаминов, однако их жесткая структура будет создавать дополнительную нагрузку на больное горло.

Хрустящие закуски — сухарики, чипсы, орешки и крекеры — окажутся очень травмирующими для вашего горла и смогут вызвать сильную боль при глотании. Если очень хочется себя порадовать вкусненьким, то печенье можно растворять в горячем чае или какао — это смягчит процесс проглатывания пищи.

Острая и кислая пища на время болезни должна быть исключена из рациона. Она будет раздражать воспаленный участок горла и усугублять ваше состояние. Томатный сок, острые приправы и соусы, консервацию и консервы оставьте на потом.

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