Медики назвали самое серьезное осложнение от COVID-19: каковы его симптомы

При коронавирусной болезни часто возникает одно из самых серьезных ее осложнений – тромбоз. В организме человека формируются так называемые тромбы – сгустки крови в сосудах. Об этом сообщает в социальных сетях отдел коммуникаций Минздрава.

Тромбы могут привести к смерти (фото из открытых источников)

Специалисты министерства сообщают, что наиболее эти сгустки крови формируются в глубокой вене ноги и перемещаются кровеносными сосудами, попадая в легкие. Наличие тромбов в глубоких венах может привести к смерти человека.

Также врачи перечисляют симптомы этого заболевания. О наличии сгустков крови или тромбов сигнализирует боль или чувствительность, которая ощущается в бедре. Может быть отек ноги или лодыжки, покраснение или изменение цвета тела.

Следующими являются симптомы тромбоэмболии легочной артерии: это, как правило, одышка, боль в груди, увеличивается скорость пульса, может быть потеря сознания.

Специалисты министерства напоминают о факторах риска, которые ведут к образованию тромбов. Это вредная для многих привычка курить, употребление противозачаточных таблеток, малоподвижный образ жизни и ожирение, частое употребление спиртных напитков.

Ученые все чаще подтверждают то, что у больных ковидом нарушаются функции свертывания крови, что приводит к образованию смертоносных сгустков крови. Они подтверждают это проведенными научными изысканиями. В частности, констатируют, что тромбоэмболия легочной артерии находится у более половины умерших в результате COVID-19.

В частности, исследования, проведенные учеными из Франции и Нидерландов, показали, что 30% пациентов, тяжело переболевших коронавирусом, имеют тромботические осложнения.

Вместе с тем проблема образования тромбов у больных COVID-19 еще исследуется, методы его лечения и профилактики доказательны и известны медикам.

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