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Медики назвали пять видов самой сильной человеческой боли

Консультант по здоровому питанию Юлия Лапушкина назвала пять видов сильной боли, которую может испытывать человек

сегодня, 03:20
Автор:

Светлана Шкурупий
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Боль — реакция, указывающая на то, что организм страдает, его ткани повреждаются и нужно предпринимать какие-то меры. Иногда боль бывает такой сильной, что ее невероятно сложно терпеть. Исследователи совместно с медиками опубликовали неофициальный рейтинг самых сильных болевых ощущений, которые может испытывать человек.

Медики назвали пять видов самой сильной человеческой боли

Какую самую сильную боль может испытать человек (фото из открытых источников)

Кластерная головная боль

Эта боль возникает на одной стороне головы и носит интенсивный характер, часто ее характеризуют как "сверлящую". Приступ может длиться около 15 минут и мужчин он поражает в несколько раз чаще, чем женщин. Такая головная боль может возникнуть совершенно внезапно.

Перелом пениса

Это очень болезненная травма, которая может привести к потере сознания и даже болевому шоку. В этом случае без помощи хирурга не обойтись.

Зубная боль

Эта боль может быть разной: острой, тупой, пульсирующей, давящей, но как говорят исследователи, самой сильной является боль, вызванная осложнением кариеса. Сложнее всего терпеть болевые ощущения от пульпита (воспаление "нерва" зуба") и периодонтита.

Невралгия тройничного или лицевого нерва

Эту боль характеризуют как "простреливающую", она может распространяться в челюсть (человек ощущает боль сразу в нескольких зубах), уши и шею.

Родовая боль

Болевые ощущения во время схваток и родов женщина воспринимает по-разному, потому что у всех разный болевой порог. Но родовая боль также считается одной из самых сильных, которую может испытать женщина.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что врач-нутрициолог Вероника Хуснутдинова перечислила несколько универсальных способов, которые помогают облегчить головную боль.


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Источник: https://doctorpiter.ru/articles/715828/
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