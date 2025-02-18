Медики назвали лучшую позу для сна, которая способствует спокойному отдыху и предотвращает храп

У каждого человека есть свои излюбленные варианты для сна: одни отдыхают на спине, другие выбирают сон на животе, а некоторые на боку. Однако не все эти позы равноценны с точки зрения пользы для здоровья.

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Китайские ученые провели исследование и выяснили, что сон на правой стороне не только делает отдых более спокойным, но и способен снизить вероятность храпа, сообщает Соседка.

В эксперименте приняли участие 13 добровольцев (7 мужчин и 6 женщин) в возрасте около 24 лет. Ученые создали специальные сенсоры для отслеживания положения тела, частоты изменений позы и качества сна участников. В течение 15 ночей добровольцы спали с датчиками, а учёные тщательно изучали параметры их сна.

Результаты исследования выявили интересные факты:

· Спавшие на правой стороне люди значительно реже меняли позу и имели более глубокий и спокойный сон.

· У этих участников храп был либо совсем отсутствует, либо уменьшен до минимума. Они просыпались отдохнувшими и не чувствовали боли в шее или спине.

Каким людям полезно спать на правом боку?

· Для тех, кто часто просыпается ночью, сон на правом боку помогает уменьшить количество поворотов.

· Людям, страдающим храпом, эта поза снижает давление на дыхательные пути.

· Люди с болями в спине могут получить облегчение благодаря равномерному распределению веса и сниженной нагрузке на позвоночник.

Но есть и исключения

· Женщинам во время беременности рекомендуется спать на левом боку для улучшения кровообращения.

· Тем, кто имеет гастроэзофагеальный рефлюкс (ГЭРБ), тоже лучше выбирать сон на левом боку, чтобы снизить давление на желудок.

Какая поза для сна наименее полезна?

Эксперты не советуют спать на животе, поскольку это может вызвать боль в шее и спине из-за неправильного расположения позвоночника. Также сон на спине на длительное время может способствовать увеличению храпа из-за расслабления мышц горла.

Если вы хотите улучшить качество сна и избавиться от храпа, попробуйте выбирать позу на правой стороне. Это позволит вам лучше отдохнуть и просыпаться без неприятных ощущений в теле.

Ранее "Комментарии" писали, что дневной сон является распространенной практикой во многих культурах и может иметь как положительные, так и негативные последствия для здоровья, в зависимости от продолжительности и индивидуальных особенностей организма.