Медики из Канады посоветовали отказаться от второй инъекции AstraZeneca: что об этом известно

В Канаде людям, которые получили первую прививку вакциной AstraZeneca, врачи советуют делать вторую инъекцию препаратами Pfizer или Moderna. Такое решение специалисты приняли, получив новые доказательства лучшей иммунореакции от смешанного использования вакцин против коронавируса.

Вакцина от коронавируса (фото из открытых источников)

Такие рекомендации подготовили в Национальном совещательном комитете Канады по иммунизации (NACI).

В сообщении говорится, что отныне вакцина mRNA является приоритетной для получения 2-й дозы прививки пациентам, которые сделали первую инъекцию препарата AstraZeneca / Covishield.

В NACI подтвердили и признали, что два препарата Pfizer, Moderna являются взаимозаменяемыми. К слову, именно эта организация консультирует власть Канады относительно вакцинации граждан.

"Людям, которые сделали первые прививки mRNA-вакциной, нужно предложить такой же препарат для второй инъекции. Если же вакцина недоступна, для завершения курса вакцинации должна использоваться вторая mRNA-вакцина", — говорится в документе.

Ранее сайт "Комментарии" сообщал своим читателям о том, что в США препараты Pfizer и Moderna вызывают болезни сердца у молодых мужчин. Американский Центр контроля и профилактики заболеваний промониторил безопасность вакцин Pfizer и Moderna. В отчете говорится, что они действительно вызывают проблемы с сердцем у мужчин.

После вакцинации у мужчин от 12 до 24 лет возникли кардио-проблемы. В опубликованном материале говорится, что эти случаи стали случаться в течение одной недели после получения второй дозы вакцины. Некоторых людей даже госпитализировали в больницу.





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