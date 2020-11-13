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Медицинская маска может спровоцировать экзему, - исследование

Медики дали совет, как избежать кожных заболеваний

сегодня, 17:13
Автор:

Елизавета Черных

Пандемия коронавируса заставила общество носить медицинские маски на лице в качестве средства индивидуальной защиты. По мнению дерматологов, с начала распространения коронавирусной инфекции все больше людей начало жаловаться на проблемы с кожей, и связано это именно с ношением маски. Об этом сообщает "Украинская правда". 

Медицинская маска может спровоцировать экзему, - исследование

ФОТО: Из открытых источников

По данным исследований, люди с чувствительной кожей могут подвергаться риску развития экземы — наиболее распространенному аллергическому заболеванию. 

Медики пришли к этому выводу, когда 60-летний мужчина с несколькими кожными аллергическими реакциями, перенес дерматит, который связан с ношением маски. У пациента была диагностирована форма экземы, которая усиливается реакцией на материал или вещество. Врачи поняли, что высыпание появилось лишь там, где прилегают эластичные части маски. 

Помимо того, что эксперты советуют избегать длительного ношения маски, во избежания развития кожных заболеваний, медики рекомендуют носить маску, которая изготовлена на хлопковой основе, без красителей и эластичных частей.

Как сообщали "Комментарии" ранее, диетологи назвали 5 "полезных" продуктов, которые они ненавидят. 


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Источник: https://life.pravda.com.ua/health/2020/11/13/243007/
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