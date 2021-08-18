Мечта о чистой коже: как избавиться от прыщей

Каждый из нас был подростком и испытывал на себе все прелести пубертатного периода, который принес немало изменений и перестроек в наш организм. И конечно самой распространенной проблемой всех юных людей являются прыщи, всяческие высыпания и раздражения кожи. Однако с данной проблемой могут сталкиваться люди средних и даже пожилых лет. Какая же причина возникновения прыщей и какие меры предпринимать для их устранения?

Врачи разделяют причины появления таких воспалений кожи на две группы. Фото: pexels

Давайте попытаемся разобраться в видах различных высыпаний, в их этимологии и какие нарушения функций организма они сопровождают.

Виды и причины высыпаний

Наша кожа является самым большим органом нашего тела, ее общая площадь достигает двух квадратных метров и, несомненно такие размеры отображают всю значимость и важность функций нашей кожи. Ежедневно она выполняет функцию барьера, который не позволяет чужеродным бактериям и вирусам проникать во внутреннюю среду нашего организма, однако при нарушениях выделительной системы нашего организма, то есть — потовых и сальных желез могут наблюдаться локальные воспаления и прыщи. Прыщи имеют свою определенную классификацию по степени тяжести, которую мы вскоре и рассмотрим, однако сперва необходимо разобраться в причинах их возникновения.

Врачи разделяют причины появления данных воспалений кожи на две принципиально отличающиеся группы: дерматологическую и эндокринологическую. Также многие виды сыпи свидетельствуют о нарушении работы ЖКТ. Появление прыщей связано с чрезмерной выработкой мужских гормонов андрогенов, в особенности тестостерона, уровень которого скачет во время полового созревания, перед менструацией, во время беременности, а также после проведения процедуры абортирования. К дерматологическим причинам относится ускорение деления клеток рогового слоя кожи(гиперкератоз), чрезмерная секреция сальных и потовых желез, неправильное использование косметики плотной текстуры, что приводит к закупориванию пор. Усугубляет ситуацию занесение инфекции в образовавшуюся ранку грязными руками путем выдавливания уже созревших угрей.

Что ж, если причины возникновения стали более понятными и доступными, тогда стоит поговорить о классификации высыпаний на коже лица. Дерматологами и косметологами прыщи и угревую сыпь принято классифицировать, в основном, по пяти видам: комедоны, пустулы, папулы, молниеносные прыщи, узловато-кистозные прыщи.





Комедон или, как принято в народе, сальная пробка провоцирует серьезное воспаление, так как забивает пору и нарушает нормальную секреторную функцию кожи. При должном уходе и качественном очищении они быстро проходят, однако если в него занести инфекцию грязными руками он может легко превратиться в папулу.

Папула — это уже созревший прыщ, при осуществлении давления на который возникают неприятные болезненные ощущения и дискомфорт. Данной стадии развития прыща предшествует стадия пустулы, это образование красного цвета с гнойным содержимым.

Молниеносный прыщ возникает, в основном, на базе уже довольно затянувшийся угревой сыпи и являются самыми опасными и сложными в лечении. При запущенном процессе могут возникнуть изменения в лейкоцитарной формуле человека, что приведет к сильным болезненным ощущениям в мышцах и костях. При первом же появлении данной сыпи срочно нужно обратиться к врачу и назначить правильное лечение. Узловато-кистозный прыщ также является сложной формой угревой сыпи и возникает из пустулы. Особую опасность представляет то, что эти высыпания связаны друг с другом свищевыми протоками.

Лечение

Как вы могли заметить, лечением проблемных случаев болезненной сыпи должны заниматься квалифицированные специалисты, но никак не знатоки народной медицины. Даже если вы решите заниматься самостоятельным лечением на дому мы строго рекомендуем вам провести консультацию со своим врачом. Какие же домашние процедуры и средства будут полезны для вашей кожи?





Действительно неплохим методом устранения сыпи могут стать для вас различные маски на натуральной основе, например: маска на кефире, на меду и на основе хозяйственного мыла, однако необходимо знать реакцию своего организма на компоненты масок во избежание аллергической реакции. Также популярным средством являются настойки и лосьоны, например на основе алоэ.

Одно из самых эффективных народных средств от прыщей — настой ромашки. Чайную ложку ромашки залейте стаканом кипятка, оставьте на 30 минут, процедите и затем нанесите на лицо с помощью ватного диска. Рекомендуется использовать лекарственные средства, в составе которых имеются: гидрокислоты, хлоргексидин (или другой антисептик), ретинол, цинк и гиалуроновая кислота. В зависимости от концентрации активного вещества, они наносятся точечно — если концентрация высокая (лосьоны, мази, пасты), или обширно, на весь участок кожи — если концентрация меньше.

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