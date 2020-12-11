Мандарины помогают побороть депрессию – исследование

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Ольга Чародий
Мандарины помогают побороть апатию и депрессию, вызванную
условиями карантинных ограничений. Исследования показали, что они содержат
большое количество витамина С (38,1% от суточной нормы), все остальные витамины
меньше 5% от суточной нормы.
ФОТО: Из открытых источников
Минеральные вещества – преобладают в таком составе: бор (200%
от суточной нормы), кобальт (141% от суточной нормы), молибден (90,1% от
суточной нормы), рубидий (63% от суточной нормы), кремний (20% от суточной
нормы), ванадий (18% от суточной нормы). Фитостеролы (67,2% от суточной нормы),
моно- и дисахариды (15% от суточной нормы), глюкоза (21,3% от суточной нормы),
клетчатка (7,2% от суточной нормы), сахароза (в 100 г – 6,05 г)
Как говорится в
исследовании, на 100 грамм продукта, мандарин стимулирует иммунную систему;
- обладает антиоксидантными свойствами;
- обладает противомикробными свойствами;
- препятствует развитию раковых опухолей;
- нормализует давление;
- положительно
воздействует на кровеносные сосуды.
Мандарины вызывают выброс гормонов счастья и способствуют выходу из апатии, улучшению работы почек и выведению камней из них и способствует улучшению памяти.
Напомним, "Комментарии" писали, что мандарины — любимейший многими людьми цитрус, но эти фрукты могут быть не только не полезными, а опасными продуктами для некоторых людей. Специалисты рассказали, кому не стоит употреблять эти популярные цитрусовые.
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