Мандарины помогают побороть депрессию – исследование

Мандарины помогают побороть апатию и депрессию, вызванную условиями карантинных ограничений. Исследования показали, что они содержат большое количество витамина С (38,1% от суточной нормы), все остальные витамины меньше 5% от суточной нормы.

ФОТО: Из открытых источников

Минеральные вещества – преобладают в таком составе: бор (200% от суточной нормы), кобальт (141% от суточной нормы), молибден (90,1% от суточной нормы), рубидий (63% от суточной нормы), кремний (20% от суточной нормы), ванадий (18% от суточной нормы). Фитостеролы (67,2% от суточной нормы), моно- и дисахариды (15% от суточной нормы), глюкоза (21,3% от суточной нормы), клетчатка (7,2% от суточной нормы), сахароза (в 100 г – 6,05 г)

Как говорится в исследовании, на 100 грамм продукта, мандарин стимулирует иммунную систему;

- обладает антиоксидантными свойствами;

- обладает противомикробными свойствами;

- препятствует развитию раковых опухолей;

- нормализует давление;

- положительно воздействует на кровеносные сосуды.

Мандарины вызывают выброс гормонов счастья и способствуют выходу из апатии, улучшению работы почек и выведению камней из них и способствует улучшению памяти.

Напомним, "Комментарии" писали, что мандарины — любимейший многими людьми цитрус, но эти фрукты могут быть не только не полезными, а опасными продуктами для некоторых людей. Специалисты рассказали, кому не стоит употреблять эти популярные цитрусовые.

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