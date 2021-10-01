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Магнитные бури в октябре: названы опасные даты

В этом месяце ожидается три магнитные бури

сегодня, 09:47
Автор:

Елизавета Черных

Ежедневно специалисты следят за активностью Солнца и делают прогноз наступление магнитных бурь. Они, в свою очередь, способны оказывать негативное влияние на электрические приборы и системы связи, а также на самочувствие человека. При этом даже не мощная солнечная активность способна отразиться на здоровье, передает УНИАН. 

Магнитные бури в октябре: названы опасные даты

Магнитные бури - фото из открытых источников

Магнитные бури -  это процессы возмущения магнитного поля планеты, которые вызывают солнечные вспышки. 

В октябре ожидается несколько магнитных бурь, однако одна из них будет самой мощной и достигнет уровня в пять баллов. Она будет единственной крупной за месяц и наступит 5 октября. 

Еще две магнитные бури произойдут 10 и 19 числа месяца. Однако отмечается, что прогноз на достаточно длительное время вперед может со временем немного искажаться. 

Хотя солнечная активность может повлиять на каждого человека, особенно осторожными в такие дни следует быть метеозависимым, пожилым, беременным, а также людям, имеющим хронические заболевания, которые в период магнитных бурь могут обостриться. 

Обычно в такие дни у людей может наблюдаться тошнота, головная боль, головокружение, бессонница, повышение или снижение артериального давления. 

Чтобы свести влияние солнечной активность на здоровье к минимуму, необходимо следить за питанием (не есть тяжелую пищу), соблюдать режим сна, как можно больше времени проводить на улице, а также исключить из рациона алкогольные напитки и кофе. 

Ранее издание "Комментарии" писало, что ученые показали последний этап эволюции звезды похожей на Солнце. 


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Источник: https://www.unian.net/science/geomagnitnye-buri-v-sentyabre-kogda-budet-blizhayshaya-magnitnaya-burya-novosti-11553385.html
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