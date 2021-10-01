Магнитные бури в октябре: названы опасные даты

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Елизавета Черных
Ежедневно специалисты следят за активностью Солнца и делают прогноз наступление магнитных бурь. Они, в свою очередь, способны оказывать негативное влияние на электрические приборы и системы связи, а также на самочувствие человека. При этом даже не мощная солнечная активность способна отразиться на здоровье, передает УНИАН.
Магнитные бури - фото из открытых источников
Магнитные бури - это процессы возмущения магнитного поля планеты, которые вызывают солнечные вспышки.
В октябре ожидается несколько магнитных бурь, однако одна из них будет самой мощной и достигнет уровня в пять баллов. Она будет единственной крупной за месяц и наступит 5 октября.
Еще две магнитные бури произойдут 10 и 19 числа месяца. Однако отмечается, что прогноз на достаточно длительное время вперед может со временем немного искажаться.
Хотя солнечная активность может повлиять на каждого человека, особенно осторожными в такие дни следует быть метеозависимым, пожилым, беременным, а также людям, имеющим хронические заболевания, которые в период магнитных бурь могут обостриться.
Обычно в такие дни у людей может наблюдаться тошнота, головная боль, головокружение, бессонница, повышение или снижение артериального давления.
Чтобы свести влияние солнечной активность на здоровье к минимуму, необходимо следить за питанием (не есть тяжелую пищу), соблюдать режим сна, как можно больше времени проводить на улице, а также исключить из рациона алкогольные напитки и кофе.
Ранее издание "Комментарии" писало, что ученые показали последний этап эволюции звезды похожей на Солнце.
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