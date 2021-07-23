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Главная Новости Здоровье наше тело Магнитные бури в августе: когда ожидать и чем это опасно
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Магнитные бури в августе: когда ожидать и чем это опасно

В августе ожидается три мощные вспышки

сегодня, 19:55
Автор:

Елизавета Черных

В августе Землю накроют магнитные бури. Люди, у которых отсутствуют какие-либо проблемы со здоровьем, вряд ли смогут ощутить их влияние на себе, однако эти день могут стать настоящим испытанием для пожилых и метеозависимых людей, пишет ТСН. 

Магнитные бури в августе: когда ожидать и чем это опасно

Магнитные бури - фото из открытых источников

Магнитные бури в августе будут достаточно мощными и продолжительными. Эксперты, которые анализируют солнечную активность, ожидают три сильные вспышки. Так, магнитные бури стоит ожидать 2-3 августа, 16-17 августа и 18-20 августа. 

В эти дни возможно заметить ухудшение самочувствия, в частности тошноту, головную боль, утомляемость, слабость, скачки давления, бессонницу и другие неприятные симптомы.  Чтобы уменьшить негативное воздействие магнитных бурь на организм, стоит придерживаться нескольких правил: 

- пить больше жидкости, в частности воды или травяного чая; 

- оказаться от спиртного, кофе и сигарет; 

- соблюдать режим сна, спать не менее семи часов; — принимать контрастный душ; — отказаться от жирной, жареной и мучной пищи.

Отметим, что геомагнитной бурей называется возмущение магнитного поля Земли, которое вызвано вспышками на Солнце. Эти колебания негативно сказываются на работе систем связи и нередко оказывают влияние на здоровье человека. Даже незначительные колебания могут отразиться на самочувствии. 

Ранее портал "Комментарии" писал, что с любимым летом к нам приходит и жара. Но такая погода может негативно отразиться на организме, ведь на человека влияет не только ультрафиолет, исходящий от солнца, но и влажность воздуха и инфракрасные лучи. Врач Ирина Скорогудаева рассказала, какие заболевания могут обостриться в этот период.



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Источник: https://tsn.ua/ru/tsikavinki/magnitnye-buri-v-avguste-kogda-ozhidat-i-chem-eto-grozit-1829929.html
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