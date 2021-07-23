Магнитные бури в августе: когда ожидать и чем это опасно

В августе Землю накроют магнитные бури. Люди, у которых отсутствуют какие-либо проблемы со здоровьем, вряд ли смогут ощутить их влияние на себе, однако эти день могут стать настоящим испытанием для пожилых и метеозависимых людей, пишет ТСН.

Магнитные бури - фото из открытых источников

Магнитные бури в августе будут достаточно мощными и продолжительными. Эксперты, которые анализируют солнечную активность, ожидают три сильные вспышки. Так, магнитные бури стоит ожидать 2-3 августа, 16-17 августа и 18-20 августа.

В эти дни возможно заметить ухудшение самочувствия, в частности тошноту, головную боль, утомляемость, слабость, скачки давления, бессонницу и другие неприятные симптомы. Чтобы уменьшить негативное воздействие магнитных бурь на организм, стоит придерживаться нескольких правил:

- пить больше жидкости, в частности воды или травяного чая;

- оказаться от спиртного, кофе и сигарет;

- соблюдать режим сна, спать не менее семи часов; — принимать контрастный душ; — отказаться от жирной, жареной и мучной пищи.

Отметим, что геомагнитной бурей называется возмущение магнитного поля Земли, которое вызвано вспышками на Солнце. Эти колебания негативно сказываются на работе систем связи и нередко оказывают влияние на здоровье человека. Даже незначительные колебания могут отразиться на самочувствии.

Ранее портал "Комментарии" писал, что с любимым летом к нам приходит и жара. Но такая погода может негативно отразиться на организме, ведь на человека влияет не только ультрафиолет, исходящий от солнца, но и влажность воздуха и инфракрасные лучи. Врач Ирина Скорогудаева рассказала, какие заболевания могут обостриться в этот период.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!