Люди с какой группой крови пьянеют быстрее

Всем известно, что алкоголь влияет на каждого человека по-разному. Это зависит от многих факторов, таких как вес, пол, возраст, генетика и даже группа крови. Хотя научные исследования по влиянию группы крови на скорость опьянения не доказательны, некоторые исследования и теории могут пролить свет на этот вопрос.

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Группа крови может оказывать влияние на то, как организм метаболизирует алкоголь. Например, люди с разными группами крови могут иметь разные уровни ферментов, расщепляющих алкоголь. Основные ферменты, участвующие в метаболизме алкоголя, это:

- алкогольдегидрогеназа (ADH),

- альдегиддегидрогеназа (ALDH).

Именно эти ферменты помогают превращать алкоголь в менее токсичные вещества, которые затем выводятся из организма.

Некоторые исследования показывают, что люди с определенными группами крови могут быстрее опьянеть из-за разницы в метаболизме алкоголя. Например, люди с группой крови A (II), вероятно, имеют более низкий уровень ферментов ADH и ALDH. А это в свою очередь приводить к более медленному расщеплению алкоголя – и как результат – более быстрому опьянению.

При этом люди с группой крови B(III) или O(I) вероятно имеют более высокий уровень этих ферментов, что позволяет им быстрее метаболизировать алкоголь и, соответственно, медленнее опьянеть.

Кроме группы крови на скорость опьянения влияют и другие факторы. Например, женщины обычно пьянеют быстрее мужчин из-за более низкого содержания воды в организме и более высокого содержания жира. Также немаловажную роль играет вес: люди с меньшим весом быстрее опьянеют, поскольку алкоголь распределяется в меньшем объеме жидкости.

Генетика также играет немаловажную роль в метаболизме алкоголя. К примеру, некоторые люди имеют генетические вариации ферментов ADH и ALDH, что влияет на скорость расщепления алкоголя. Люди с такими вариациями могут быстрее опьянеть и ощущать более сильные симптомы похмелья.

Напомним, портал "Комментарии" писал, люди с какой группой крови никогда не прощают.



