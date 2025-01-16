Люди с какой группой крови менее чувствительны к боли

Исследование взаимосвязи между группой крови и чувствительностью к боли относительно новой отраслью науки, которая привлекает все больше внимания. Различные группы крови могут влиять на восприятие болей, что имеет важное значение для медицины и индивидуализации лечения.

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В исследовании, опубликованном в журнале Somatosensory & Motor Research, изучали связь между группами крови ABO и восприятием боли. Участники с группой крови B (III) имели самые высокие пороги болевой чувствительности при механическом воздействии, что свидетельствует о более низкой чувствительности к боли. В то же время лица с группой AB (IV) показали самые низкие пороги, то есть были более чувствительны к боли.

После проведения теста с холодовым прессором участники с группой AB (IV) продемонстрировали высокий уровень повышения болевых порогов, что указывает на более сильный эффект модулирования боли.

Другое исследование, проведенное среди молодых индийских добровольцев, также показало значимую корреляцию между группами крови и болевой толерантностью. В частности, лица с группой B (III) имели более высокие пороги болевой чувствительности, что свидетельствует о более низкой чувствительности к боли, тогда как участники с группой AB (IV) были более чувствительны.

Механизмы, лежащие в основе этих отличий, пока не вполне ясны. Возможно генетические факторы, связанные с группами крови, влияют на нейрохимические пути, ответственные за восприятие боли. Также нельзя исключать роль иммунной системы и ее взаимодействие с нервной системой.

Следует отметить, что большинство исследований в этой области имеют ограниченную выборку и не могут учитывать все возможные факторы, такие как возраст, пол, этническая принадлежность и другие генетические особенности. Поэтому необходимы дальнейшие исследования с большими выборками и учетом переменных для подтверждения и уточнения полученных результатов.

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