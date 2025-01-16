logo

BTC/USD

99624.61

ETH/USD

3377.93

LTC/USD

120.44

USD/UAH

42.85

EUR/UAH

44.30

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Здоровье наше тело Люди с какой группой крови менее чувствительны к боли
commentss НОВОСТИ Все новости

Люди с какой группой крови менее чувствительны к боли

Как группа крови влияет на чувствительность к боли

сегодня, 04:30
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Исследование взаимосвязи между группой крови и чувствительностью к боли относительно новой отраслью науки, которая привлекает все больше внимания. Различные группы крови могут влиять на восприятие болей, что имеет важное значение для медицины и индивидуализации лечения.

Люди с какой группой крови менее чувствительны к боли

Иллюстративное фото

В исследовании, опубликованном в журнале Somatosensory & Motor Research, изучали связь между группами крови ABO и восприятием боли. Участники с группой крови B (III) имели самые высокие пороги болевой чувствительности при механическом воздействии, что свидетельствует о более низкой чувствительности к боли. В то же время лица с группой AB (IV) показали самые низкие пороги, то есть были более чувствительны к боли.

После проведения теста с холодовым прессором участники с группой AB (IV) продемонстрировали высокий уровень повышения болевых порогов, что указывает на более сильный эффект модулирования боли.

Другое исследование, проведенное среди молодых индийских добровольцев, также показало значимую корреляцию между группами крови и болевой толерантностью. В частности, лица с группой B (III) имели более высокие пороги болевой чувствительности, что свидетельствует о более низкой чувствительности к боли, тогда как участники с группой AB (IV) были более чувствительны.

Механизмы, лежащие в основе этих отличий, пока не вполне ясны. Возможно генетические факторы, связанные с группами крови, влияют на нейрохимические пути, ответственные за восприятие боли. Также нельзя исключать роль иммунной системы и ее взаимодействие с нервной системой.

Следует отметить, что большинство исследований в этой области имеют ограниченную выборку и не могут учитывать все возможные факторы, такие как возраст, пол, этническая принадлежность и другие генетические особенности. Поэтому необходимы дальнейшие исследования с большими выборками и учетом переменных для подтверждения и уточнения полученных результатов.

Напомним, портал "Комментарии" писал , люди с какой группой крови пьянеют быстрее.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости