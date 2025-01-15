Люди с какой группой крови дольше спят: результаты неожиданны

Сон является важной частью жизни человека, оказывая влияние на здоровье и самочувствие. Исследования показывают, что продолжительность сна может зависеть от множества факторов, включая генетические особенности, такие как группа крови.

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Исследование, проведенное в Институте молекулярной биологии и биотехнологии Университета Бахауддина Закария в Пакистане, показало, что продолжительность сна может варьироваться в зависимости от группы крови. В исследовании приняли участие более 190 студентов, и результаты показали, что женщины с группой крови A(II) спят дольше, тогда как женщины с группой AB-(IV) спят меньше. У мужчин группа крови B(III) была связана с более продолжительным сном, тогда как группы O-(I) и AB-(IV) — с более коротким сном.

Другое исследование, опубликованное в журнале Advances in Basic Medical Sciences, подтвердило связь между группой крови и качеством сна. В этом исследовании приняли участие более 380 человек в возрасте от 18 до 24 лет. Результаты показали, что самый высокий уровень плохого качества сна наблюдался у людей с группой крови B и Rh. Это исследование также выявило, что люди с группой крови A и B чаще страдают нарушениями сна, чем те, кто имеет группу крови O.

Причины того, почему группа крови может влиять на продолжительность сна, до сих пор не до конца ясны. Однако существует несколько гипотез. Одна из них состоит в том, что разные группы крови могут влиять на уровень гормонов, таких как мелатонин, регулирующий цикл сна и бодрствования. Другая гипотеза состоит в том, что группа крови может влиять на циркадные ритмы, определяющие наши биологические часы.

Напомним, портал "Комментарии" писал, люди с какой группой крови скорее пьянеют.