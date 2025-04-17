Люди, которые привыкли поздно засыпать и поздно просыпаться – в группе риска: в чем причина

После серии исследований ученые пришли к выводу, что "совы" чаще сталкиваются с проблемами сердца, депрессией, диабетом и алкоголизмом. И дело не только в количестве сна, а в самом циркадном ритме.

Поздний сон. Фото: из открытых источников

Новое исследование, которое провели в Университете Суррея, показало, что люди, которые предпочитают не спать допоздна, имеют более высокий риск депрессии. Ученые подчеркивают, что повышенный риск связан с такими факторами, как плохое качество сна, низкая внимательность и большие трудности с выражением эмоций.

Участники исследования заполняли электронные анкеты, в которых заполняли свои данные о привычках сна, психическом состоянии и выпивке. Это было необходимо, чтобы ученые определили хронотип каждого добровольца в отношении времени сна и бодрствования. Анкеты также помогли проанализировать симптомы депрессии, уровень внимательности, модели мышления и качество сна.

Результаты показали тесную связь между привычкой не спать до поздней ночи и депрессией. Ночные совы демонстрировали более сильные симптомы депрессии, чем те, кто жил с умеренным режимом сна.

Также ученые выяснили, что "совы", как правило, имеют более низкое качество сна по сравнению с теми, кто встает рано. А это приводит к повышенной дневной сонливости и снижению осознания текущего момента.

"Большая доля (около 50%) молодых взрослых — ночные "совы", и уровень депрессии среди них выше, чем когда-либо. Поэтому изучение этой связи является важным", — добавил автор исследования, преподаватель неврологии в Университете Суррея Саймон Эванс.

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