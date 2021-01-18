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Лучше для здоровья: специалист назвал плюсы удаленной работы

В удалённой работе точно можно найти преимущества

сегодня, 15:33
Автор:

Любовь Блажко

Хоть для кого-то удаленная работа может оказаться настоящим испытанием, квалифицированный диетолог Михаил Гинзбург объяснил, что в ней можно найти очень много плюсов. Об этом пишет издание "Лента. Юа". 

Лучше для здоровья: специалист назвал плюсы удаленной работы

Плюсы удаленной работы. Фото: pixabay.com

Основные из них – гораздо меньше стрессов и отсутствие усталости. По словам специалиста, есть такой термин как транспортная усталость – усталость от того, что каждый день нужно добираться до места работы, а вечером возвращаться домой. Это забирает энергию, потому что в большом городе огромное скопление людей, а иногда бывает и так, что нужно добираться даже на нескольких видах транспорта. 

 С того момента, как человек уже зашел в офис, повышаются шансы возникновения стрессовых ситуаций. В домашних условиях это, конечно, тоже есть, но в намного меньшем количестве. 

Далее: женщинам нужно каждое утро приводить себя в порядок, а это занимает немало времени. Потом им нужно добраться до места работы, общаться с людьми, вечером снова проделывать тот же путь. 

Если говорить о тех, кто привык ездить на работу на собственном авто, то у них возможен стресс из-за проблем с парковкой или непредвиденных ситуаций на дороге. 

Эксперт резюмирует, что удаленный формат работы избавляет человека от всех вышеперечисленных "минусов". Но несмотря на это, Михаил подчеркивает, что даже в домашних условиях не нужно с головой уходить в работу. Необходимо находить время для коротких перерывов, чтобы сделать зарядку или подышать свежим воздухом. 

Как сообщало издание "Комментарии", почему пижама — плохая одежда для удаленной работы. В связи с пандемией коронавируса многие граждане перешли на дистанционную работу. Но это не значит, что дома вы можете работать в пижаме и комнатных тапочках.



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Источник: https://lenta.ua/mediki-nazvali-preimushchestva-raboty-na-udalenke-dlya-zdorovya-83823/
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