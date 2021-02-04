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Лишний вес у ребенка - что могут сделать родители

Сегодняшняя норма детского ожирения находится на рекордно высоком уровне - число детей, слишком тяжелых для своего возраста, выросло в три раза за последние 25 лет

сегодня, 16:21
Автор:

Седлецкая Татьяна

Детское ожирение — действительно семейный вопрос. Для того чтобы исправить положение, вся семья должна измениться.

Лишний вес у ребенка - что могут сделать родители

Ребенок и сладости. Фото: zabota.pro

Хотите, чтобы ваш будущий ребенок был приверженцем здоровой пищи, а не фаст-фуда? Тогда во время беременности также ешьте питательную здоровую пищу. Ученые считают, что ароматы из рациона мамы будут переданы амниотической жидкостью, таким образом, влияя на вкусовые рецепторы еще не рожденных детей.

После рождения малыша сразу начните следовать этим рекомендациям:

Кормите грудью. Грудное молоко является здоровой пищей, которую вы способны дать вашему ребенку — это снижает риск развития ожирения в детском возрасте. Младенцы на грудном вскармливании имеют значительно меньше избыточного веса.

Введение прикорма. Исследование, опубликованное в британском медицинском журнале, обнаружило, что дети, которые начали потреблять твердую пищу до 6 месяцев были более склонны к ожирению. Твердые частицы добавляют избыточные калории, в которых не нуждаются младенцы, так как пока не могут их сжечь с помощью физической активности.

Будьте внимательны во время кормления малыша. Перестаньте кормить малыша, если он сжимает губы, отворачивается, или теряет интерес к еде. Помогите ребенку научиться слушать свой голод.

Предложите малышу широкий выбор детского питания. Воспользуйтесь всеми вкусами и ароматами, особенно во фруктах и ​​овощах. Исследования показывают, что на протяжении всей жизни пищевые предпочтения формируются в течение первых нескольких лет.

Советы для детей раннего возраста:

- сделайте фрукты и овощи приоритетом.  

- малыши не требуют много калорий, поэтому очень важно давать ему соответствующие возрасту порции.

- придерживайтесь регулярного графика приема пищи.

- если у вашего ребенка уже есть лишний вес – еще не поздно внести изменения. Начните последовательно предлагать более здоровые альтернативы.

- состав таких напитков, как сок и лимонад, — это тонна сахара, химии и газов, нужный для быстрого и равномерного распределения вредных веществ по организму. Если внимательно прочитать состав сока на упаковке, то вы обнаружите, что сока в них не более 20%, все остальное – химия, консерванты и ароматизаторы.

- будьте хорошим примером для подражания. Дети уделяют больше внимания тому, что вы делаете, чем тому, что вы говорите.

Активные дети — здоровые дети

Поощряйте ребенка и малыша к активности. Многие младенцы и маленькие дети ограничены манежами, колясками и детскими сидениями. Позвольте ребенку проводить больше времени в активной игре, обеспечьте больше пространства, чтобы передвигаться и практиковать свои ползающие навыки. Чаще гуляйте на улице — катание на трехколесном велосипеде, бросать мяч, лазать по горке – все это поможет вашему малышу сжигать калории.

Ограничьте время телевизора. Дети в возрасте до 2 уже более двух часов в день проводят у экрана — ограничение просмотра телевизора может стать эффективным способом уменьшить массу проблем с лишним весом.

Ранее "Комментарии" писали, действительно ли клетчатка так важна для детей.


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Источник: https://www.parents.com/health/obesity/fighting-childhood-obesity/
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