10 симптомов, которые не несут опасности

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Ольга Чародий
Врачи назвали симптомы, которых не следует пугаться:
Фото: bbc.com
1. Боль в груди. Если она усиливается во время дыхания или изменении положения тела — такие ощущения возникают из-за невралгических нарушений.
2. Резкий и короткий спазм в мышцах — это тик, который связан с раздражением нерва. Он может усиливаться на фоне стресса.
3. Хруст в суставах. Он безопасен, если не сопровождается болью.
4. Резкое головокружение при подъеме — сосуды не успевают так быстро изменить свой тонус, чтобы мозг получал достаточное количество крови и кислорода
5. Резкое и очень краткое болевое ощущение в животе. — спазм может свидетельствовать о кишечной колике из-за повышенного газообразования.
Напомним, к уже всем известным симптомам коронавируса добавились новые, которые только начинают выявлять у заболевших людей. Если раньше медики акцентировали внимание на отсутствии обоняния и вкуса у заразившихся COVID-19, то сейчас отмечается, что у больных появился новый симптом. Пациенты жалуются, что постоянно слышат мерзкие запахи. По их словам, это тошнотворный и немного сладковатый аромат. Либо же в другом случае заболевшие говорят, что это что-то похожее по запаху на рыбу или же серу. Медики сообщают, что у тех, кто болеет коронавирусом, искажается обоняние. В связи с этим они не могут в полной мере распознать все запахи, окружающие их. Это приводит к тому, что в некоторых случаях пациенту кажется, что вещи, которые он использует каждый день, имеют такой же противный аромат.
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