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10 симптомов, которые не несут опасности

Врачи назвали симптомы, которых не следует пугаться

сегодня, 19:25
Автор:

Ольга Чародий
Новогодние праздники могут быть испорчены опасением за собственное здоровье из-за неприятных болевых ощущений.

Врачи назвали симптомы, которых не следует пугаться:

10 симптомов, которые не несут опасности

Фото: bbc.com

1. Боль в груди. Если она усиливается во время дыхания или изменении положения тела — такие ощущения возникают из-за невралгических нарушений.

2. Резкий и короткий спазм в мышцах — это тик, который связан с раздражением нерва. Он может усиливаться на фоне стресса.

3. Хруст в суставах. Он безопасен, если не сопровождается болью.

4. Резкое головокружение при подъеме — сосуды не успевают так быстро изменить свой тонус, чтобы мозг получал достаточное количество крови и кислорода

5. Резкое и очень краткое болевое ощущение в животе. — спазм может свидетельствовать о кишечной колике из-за повышенного газообразования.

Напомним, к уже всем известным симптомам коронавируса добавились новые, которые только начинают выявлять у заболевших людей. Если раньше медики акцентировали внимание на отсутствии обоняния и вкуса у заразившихся COVID-19, то сейчас отмечается, что у больных появился новый симптом. Пациенты жалуются, что постоянно слышат мерзкие запахи. По их словам, это тошнотворный и немного сладковатый аромат. Либо же в другом случае заболевшие говорят, что это что-то похожее по запаху на рыбу или же серу.   Медики сообщают, что у тех, кто болеет коронавирусом, искажается обоняние. В связи с этим они не могут в полной мере распознать все запахи, окружающие их. Это приводит к тому, что в некоторых случаях пациенту кажется, что вещи, которые он использует каждый день, имеют такой же противный аромат.



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Источник: https://www.bbc.com/
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