50-летний немец после 24-часового секса оказался в реанимации

Секс в течение 24 часов - опасная штука (фото из открытых источников)

Для слишком любвеобильного немца секс-марафон в течение суток закончился инвалидностью.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

Во время отдыха в итальянском городе Кастель-дель-Пьяно супружеская пара из Германии решила оторваться по полной – заниматься целые сутки сексом. Чтобы у него хватило на это сил, мужчина "заправился" "Виагрой". А усилил эффект – на пару с женой – с помощью экстази.

Парочке удалось насладиться друг другом по полной. Однако в финале любовных утех партнеру вдруг стало плохо. Его госпитализировали и отправили в реанимацию. Пока он в тяжелом состоянии. Известно, что из-за продолжительного секса у мужчины произошел септический шок, спровоцировавший некроз полового органа. И теперь у него есть все шансы остаться без причинного места.

Ученые давно спорят по поводу того, какое количество половых актов является нормой.

И склоняются к мнению, что мужчина за ночь способен полноценно заняться сексом не больше трех раз.

В среднем же, как свидетельствует статистика, в течение года секс у большинства людей бывает… 92 раза! И длится в общей сложности около 20 часов. Если заниматься сексом нон-стоп 20 часов, последствия будут травматическими. У мужчины примерно после 20 половых актов прекратится выделение спермы. А у женщины будут такие раны половых органов, что она не сможет передвигаться.

Однако есть исключение из правил – люди, неутомимые в сексуальных утехах. Рекорд (зарегистрированный) по количеству половых актов среди мужчин принадлежит порноактеру Джону До – в 1983 году за сутки этот мачо осчастливил своим вниманием 55 дам. Но в 2017 году его "сбросил с пьедестала" ценитель секса из Сингапура, имевший контакт с 57 женщинами. Как и у немецкого туриста, у него все закончилось тоже в больнице. Вот только поехал туда мужчина сам – залечить раны на своем "рабочем инструменте".

Кстати, женщины тоже любят посоревноваться в сексуальной выносливости. Порнозвезда Лиза Спаркс в 2004 году на Чемпионате мира по сексу, проходившем в Польше в рамках фестиваля Eroticon, имела сексуальный контакт с 919 мужчинами! И это – всего за 7,5 часов. Впоследствии Лиза призналась, что в течение этого времени ей было очень скучно, поэтому она заказала себе на рабочее место доставку еды.