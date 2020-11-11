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5 способов перехитрить мигрень

Мигрень поражает в три раза больше женщин, чем мужчин, и наиболее распространена в возрасте от 30 до 40 лет

сегодня, 14:28
Автор:

Седлецкая Татьяна


5 способов перехитрить мигрень

Фото: Depositphotos

Исследования показали, что большинство женщин, страдающих мигренью, признают, что из-за головной боли они не могут быть активны настолько, как им хочется. Многие родители, испытывающие мигрень, боятся и даже избегают семейных выездов — например, солнечный день на пляже (слишком яркий) или концерт (слишком громкий), что может вызвать приступ головной боли.

Определите причины

Мигрень может быть вызвана всем, начиная от сыра и красного вина до погодных условий и определенных запахов. Более того, "мозг мигрени" является гиперчувствительным, поэтому нерегулярный сон или прием пищи, а также эпизоды стресса могут спровоцировать новый приступ боли.

Отрегулируйте свой образ жизни

Недавнее исследование показало, что хороший сон, физические упражнения, правильное питание и гидратация способны уменьшить частоту мигрени примерно на 50 %.

Запаситесь правильными лекарствами

На сегодня пока еще никто не изобрел волшебное лекарство от мигрени, поэтому важно персонализировать свой режим приема лекарств. Такие безрецептурные болеутоляющие средства, как ибупрофен или аспирин, могут уменьшить мигрень, но многие люди видят лучшие результаты от класса лекарств, отпускаемых по рецепту.

Планируйте заранее

Специалисты рекомендует всегда иметь под рукой "набор мигрени", наполненный всеми основными инструментами против головной боли – лекарствами, бутылкой с водой, пакетом льда, имбирными леденцами от тошноты и маслом мяты.

Попробуйте альтернативное лечение

Иглоукалывание является безвредным и даже полезным: многочисленные исследования показывают, что такой метод способен уменьшить частоту приступов мигрени. 


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