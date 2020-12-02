5 признаков увеличенных аденоидов

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Исследования показали, что во многих операциях по удалению аденоидов за прошедшие года, не было необходимости. Миндалины (гланды) и аденоиды — маленькие железы, которые улавливают множество микробов, защищая ребенка от заболевания, поэтому их первая и самая важная функция в организме — защита от болезней.

Маленькие дети чаще имеют проблемы, связанные с увеличением гланд и аденоидов, чем старшие дети или взрослые. Это происходит, потому что железы увеличиваются в течение первых пяти-семи лет жизни, и ютятся в относительно небольшом пространстве в горле ребенка. Если миндалины или аденоиды увеличиваются в результате инфекции, это пространство становится еще меньше.

У ребенка есть проблема с фокусировкой в ​​школе

Если ваш ребенок испытывает такие проблемы, как гиперактивность, невнимательность, низкая активность в классе, или если ребенок капризный и усталый – это может быть симптомом увеличенных миндалин. Причиной такому поведению является прерывистый и некрепкий сон ребенка на протяжении ночи.

Ребенок часто храпит

Когда ребенок спит, мышцы горла расслабляются, и объем пространства для воздушного потока вокруг его больших миндалин уменьшается – таким образом, вы будете слышать храп ребенка, который не вызывает апноэ сна, и не мешает малышу отдыхать.

Ребенок часто болеет ангиной

Тонзиллит часто вызывается вирусом, и ребенку, как правило, требуется только много жидкости и отдых. Но тонзиллит также может быть вызван стрептококковыми бактериями (белые пятна на миндалинах).

Ребенок часто имеет ушные инфекции

Даже если миндалины вашего ребенка совершенно здоровы, у него могут возникнуть проблемы, связанные с аденоидами, которые находятся рядом с отверстием уха, в задней части носа. Если аденоиды ребенка хронически инфицированы, часто местом для сбора бактерий становятся уши.

Ребенок всегда дышит через рот

Когда миндалины или аденоиды увеличены, ребенок может чувствовать, что его нос словно заложен, и часто дышать через рот.

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