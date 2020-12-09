Пищевые продукты, которые мы потребляем, влияют на здоровое состояние ротовой полости.

7 привычных продуктов, которые вредят нашим зубам. Фото: zoom.me

Чтобы избежать проблем с зубами, стоит пересмотреть свой рацион и сократить потребление привычных продуктов, которые вредят зубной эмали и деснам. Какие это продукты, читайте ниже.

1. Углеводы

Сахар — любимая еда бактерий. Если мы употребляем слишком много сладкого, мы создаем все условия для существования и размножения патогенной микрофлоры. Поэтому стоит иногда отказывать себе в фастфуде, газированных напитках и любимых лакомствах.

2. Фруктовые кислоты

Хотя фрукты и считаются полезными, некоторые из них повреждают эмаль. В частности это цитрусовые. Чтобы минимизировать ущерб от фруктовых кислот, используйте жвачку или сполосните рот водой. Эти действия спровоцируют выделение слюны, которая нормализует кислотный баланс. Если же вы любите соки и фреши, лучше пить их через трубочку, чтобы не задеть эмаль.

3. Напитки с красителями

Сюда относится кофе, красное вино, чай, напитки яркого цвета. От злоупотребления этими продуктами, эмаль начинает желтеть. После того как выпили что-то из этого перечня, прополосните рот водой.

4. Алкоголь

Весь алкоголь уменьшает работу слюнных желез. Именно поэтому мы начинаем ощущать сухость во рту после нескольких глотков. Если слюна не будет производиться, нарушится кислотно-щелочной баланс во рту. Это спровоцирует размножение бактерий.

5. Еда с большой разницей температур

Не стоит сочетать холодное с горячим. Резкий перепад температуры продуктов приводит к появлению микротрещин на зубах, которые будут вызывать резкую боль.

6. Хрустящие перекусы

Иногда, когда у нас нет времени, мы едим снеки, которые не очень полезны для наших зубов. Эти твердые продукты царапают эмаль. Позже зубы станут сверхчувствительными и будут больно реагировать на температуры и прикосновения языком.

7. Некачественная вода

Вода с примесями, особенно с высоким содержанием фтора может привести к нарушению структуры эмали. Чтобы избежать этой проблемы, следует сдать воду, которую пьете, на анализ. Если в ней есть примеси, установите фильтр или покупайте бутилированную воду.

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