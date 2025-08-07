7 привычек, которые медленно убивают вас каждый день: врачи ошеломили выводами

Наша повседневная жизнь состоит из десятков рутинных действий, которые мы выполняем автоматически. Однако некоторые из них, на первый взгляд, безвредны, могут вредить здоровью и уменьшать продолжительность жизни. Об этом сообщает Daily Mail, ссылаясь на исследования специалистов по долголетию – доктора Мишель Йоргенсен и доктора Вилла Хааса.

Доктор Йоргенсен обращает внимание, что чрезмерное ограничение соли в питании может быть вредным — натрий важен для стабильной работы мозга и сердечной мышцы.

Она также назвала ряд привычных действий, которые могут причинить вред:

· Частое употребление антацидов (лекарств против изжоги) приводит к дефициту микроэлементов и хрупкости костей.

· Замена полноценного питания соками — особенно содержащими много сахара, но мало клетчатки — провоцирует инсулиновые колебания и ускоряет старение.

· Дыхание ртом во время сна может вызвать кислородное голодание мозга, связывающее с риском болезни Альцгеймера. Храп — один из признаков этой проблемы.

· Налет на языке часто содержит бактерии и грибки, способствующие хроническим воспалениям и нарушениям желудочно-кишечного тракта.

· Фторсодержащая зубная паста может быть опасной: фтор – это нейротоксин, влияющий на щитовидную железу.

· Кровоточивость десен — тревожный симптом, сигнализирующий о рисках инсульта, сердечных заболеваний и даже деменции.

Доктор Уилл Хаас добавил в перечень еще несколько вредных бытовых привычек:

· Сидение после еды снижает способность организма контролировать уровень глюкозы.

· Смотреть телевизор или сидеть за гаджетами перед сном – синий свет блокирует выработку мелатонина, что ухудшает качество сна.

· Обычные дезодоранты могут содержать алюминий и парабены, нарушающие гормональный фон.

· Обувь в доме – источник токсичных веществ и бактерий, которые могут попасть в организм через кожу.

