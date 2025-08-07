logo

BTC/USD

115010

ETH/USD

3719.34

USD/UAH

41.61

EUR/UAH

48.29

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Здоровье наше тело 7 привычек, которые медленно убивают вас каждый день: врачи ошеломили выводами
commentss НОВОСТИ Все новости

7 привычек, которые медленно убивают вас каждый день: врачи ошеломили выводами

Медики установили, что ряд повседневных привычек, на которые мы не обращаем внимания, действительно вредят нашему здоровью и сокращают продолжительность жизни.

7 августа 2025, 12:15
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Наша повседневная жизнь состоит из десятков рутинных действий, которые мы выполняем автоматически. Однако некоторые из них, на первый взгляд, безвредны, могут вредить здоровью и уменьшать продолжительность жизни. Об этом сообщает Daily Mail, ссылаясь на исследования специалистов по долголетию – доктора Мишель Йоргенсен и доктора Вилла Хааса.

7 привычек, которые медленно убивают вас каждый день: врачи ошеломили выводами

Фото: из открытых источников

Доктор Йоргенсен обращает внимание, что чрезмерное ограничение соли в питании может быть вредным — натрий важен для стабильной работы мозга и сердечной мышцы.

Она также назвала ряд привычных действий, которые могут причинить вред:

·          Частое употребление антацидов (лекарств против изжоги) приводит к дефициту микроэлементов и хрупкости костей.

·          Замена полноценного питания соками — особенно содержащими много сахара, но мало клетчатки — провоцирует инсулиновые колебания и ускоряет старение.

·          Дыхание ртом во время сна может вызвать кислородное голодание мозга, связывающее с риском болезни Альцгеймера. Храп — один из признаков этой проблемы.

·          Налет на языке часто содержит бактерии и грибки, способствующие хроническим воспалениям и нарушениям желудочно-кишечного тракта.

·          Фторсодержащая зубная паста может быть опасной: фтор – это нейротоксин, влияющий на щитовидную железу.

·          Кровоточивость десен — тревожный симптом, сигнализирующий о рисках инсульта, сердечных заболеваний и даже деменции.

Доктор Уилл Хаас добавил в перечень еще несколько вредных бытовых привычек:

·          Сидение после еды снижает способность организма контролировать уровень глюкозы.

·          Смотреть телевизор или сидеть за гаджетами перед сном – синий свет блокирует выработку мелатонина, что ухудшает качество сна.

·          Обычные дезодоранты могут содержать алюминий и парабены, нарушающие гормональный фон.

·          Обувь в доме – источник токсичных веществ и бактерий, которые могут попасть в организм через кожу.

Как уже писали "Комментарии", вас тоже каждое утро "тянет" к телефону еще до того, как вы окончательно очнулись? Знакомая ситуация: выключаешь будильник — и уже через секунду в новостной ленте или соцсетях. Однако такая привычка, по словам нейробиологини доктора Венди Сузуки, может серьезно навредить вашему мозгу.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости