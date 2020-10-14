5 причин, по которым вы должны менять постельное белье каждую неделю

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Седлецкая Татьяна
Фото: news.myseldon.com
5 причин, по которым вы должны стирать простыни каждую
неделю:
1. Общее самочувствие
Вы будете удивлены, сколько бактерий и мертвых клеток
кожи остается на ваших простынях из-за потоотделения, особенно в более теплом
климате. Многие люди предпочитают принимать душ по утрам, в результате чего они
ложатся спать с грязью, накопленной в течение дня. Антисанитарные условия в
спальне могут ослабить ваш иммунитет и сделать вас более восприимчивыми к
болезням или инфекциям.
2. Профилактика аллергии
Пылевые клещи и даже плесень замечательно размножаются на
постельных принадлежностях благодаря вашему потоотделению и слюноотделению во
сне, перекусам в постели или сну с влажными волосами. Пылевые клещи питаются
отмершими клетками кожи, которые могут накапливаться на простынях, если вы не
стираете их регулярно. Клещи усиливают у людей симптомы аллергии и астмы,
вызывают чиханье, кашель и кожную сыпь.
3. Чистая кожа
Сон на грязных подушках может привести к высыпаниям,
фолликулиту, а также к ухудшению экземы. Виной этому сверхактивные колонии бактерий,
живущие в вашей постели. Стирайте или меняйте наволочки каждые несколько дней,
если у вас чувствительная кожа, склонная к высыпаниям. Остались сомнения? Одно
исследование показало, что в вашей подушке живет больше бактерий, чем под
крышкой унитаза!
4. Оптимальный сон
Было доказано, что более 75% людей спят лучше на свежих простынях.
Поэтому если у вас часто возникают проблемы со сном или засыпанием, подумайте, является
ли ваше постельное белье таким же чистым, хрустящим и удобным, каким должно
быть.
5. Продуктивность
Еженедельная смена простыней поможет вам укрепить
здоровые привычки и повысить продуктивность. Ведение быта, уборка, чистота и
свежесть вашего дома создают эффект домино и побуждают вас формировать другие
здоровые привычки в своей жизни.
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