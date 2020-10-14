5 причин, по которым вы должны менять постельное белье каждую неделю

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5 причин, по которым вы должны стирать простыни каждую неделю:

1. Общее самочувствие

Вы будете удивлены, сколько бактерий и мертвых клеток кожи остается на ваших простынях из-за потоотделения, особенно в более теплом климате. Многие люди предпочитают принимать душ по утрам, в результате чего они ложатся спать с грязью, накопленной в течение дня. Антисанитарные условия в спальне могут ослабить ваш иммунитет и сделать вас более восприимчивыми к болезням или инфекциям.

2. Профилактика аллергии

Пылевые клещи и даже плесень замечательно размножаются на постельных принадлежностях благодаря вашему потоотделению и слюноотделению во сне, перекусам в постели или сну с влажными волосами. Пылевые клещи питаются отмершими клетками кожи, которые могут накапливаться на простынях, если вы не стираете их регулярно. Клещи усиливают у людей симптомы аллергии и астмы, вызывают чиханье, кашель и кожную сыпь.

3. Чистая кожа

Сон на грязных подушках может привести к высыпаниям, фолликулиту, а также к ухудшению экземы. Виной этому сверхактивные колонии бактерий, живущие в вашей постели. Стирайте или меняйте наволочки каждые несколько дней, если у вас чувствительная кожа, склонная к высыпаниям. Остались сомнения? Одно исследование показало, что в вашей подушке живет больше бактерий, чем под крышкой унитаза!

4. Оптимальный сон

Было доказано, что более 75% людей спят лучше на свежих простынях. Поэтому если у вас часто возникают проблемы со сном или засыпанием, подумайте, является ли ваше постельное белье таким же чистым, хрустящим и удобным, каким должно быть.

5. Продуктивность

Еженедельная смена простыней поможет вам укрепить здоровые привычки и повысить продуктивность. Ведение быта, уборка, чистота и свежесть вашего дома создают эффект домино и побуждают вас формировать другие здоровые привычки в своей жизни.

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