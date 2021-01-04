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5 общих генитальных проблем у младенцев

Обзор пяти самых распространенных генитальных проблем, встречающихся у малышей

сегодня, 16:11
Автор:

Седлецкая Татьяна


5 общих генитальных проблем у младенцев

Фото: telegraf.com

Крипторхизм (неопущение яичек)

Яички развиваются в брюшной полости мальчика и спускаются в мошонку в течение последних нескольких недель до рождения или вскоре после рождения. Иногда, однако, одно или оба яичка не становятся на свои места – крипторхизм. В некоторых случаях яички могут опуститься, но паховый канал не полностью закрывается, и яички продолжают двигаться назад и вперед между брюшной полостью и мошонкой. Крипторхизм встречается почти у одного из 100 мальчиков при рождении и чаще встречается у недоношенных мальчиков.

Паховая грыжа

Осложнение открытого пахового канала. Брюшная ткань (такая, как петля кишечника), может переместиться в отверстие, вызывая болезненную выпуклость в паховой области девочки или мальчика, что вы можете наблюдать во время смены подгузников. Паховые грыжи могут появляться в любом возрасте и чаще встречаются у мальчиков, чем у девочек.

Водянка яичка (гидроцеле)

Когда паховый канал мальчика полностью не закрывается, жидкость из брюшной полости может собираться в мошоночном мешке. Это не вызывает болевых ощущений, но яички ребенка могут выглядеть опухшими. Если водянка яичка не исчезла сама по себе, врачи рекомендуют хирургию после первого дня рождения малыша, чтобы слить жидкость и закрыть проход.

Инфекция мочевых путей (ИМП)

Чрезмерный рост бактерий в мочевом тракте. В первый год жизни инфекция чаще встречаются у мальчиков, так как крайняя плоть может задерживать бактерии. У девочек также встречается ИМП, так как уретра и анус близки друг к другу по женской анатомии. Необъяснимая высокая температура является единственным симптомом данной инфекции. Вы также можете заметить неприятный странный запах от мочи, необъяснимую раздражительность малыша, плохое питание или рвоту.

Сращение половых губ

Складки кожи перед влагалищем могут срастаться - адгезия. Это может произойти после того, как кожа становится влажной и раздраженной (возможно, в результате подгузника). Адгезии могут различаться по размеру, редко болезненны и обычно не останавливают поток мочи. Не пытайтесь отклеить кожу самостоятельно! Проблема, как правило, решается сама по себе и, безусловно, исчезает, когда продуцируется эстроген в период полового созревания. Если у вашего ребенка проблемы с мочеиспусканием или часто возникают ИМП, ваш педиатр может порекомендовать крем с эстрогенами или, в редких случаях, хирургию для отделения спаек.


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