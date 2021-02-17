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8 мифов о сотрясении мозга у ребенка

Когда дело доходит до этой распространенной травмы головы, часто дезинформация отыгрывает основную роль в поведении родителей

сегодня, 15:26
Автор:

Седлецкая Татьяна

Чему вы должны верить, чтобы правильно реагировать в случае травмы головы ребенка.

8 мифов о сотрясении мозга у ребенка

Девочка в шлеме. Фото: 1zoom.ru

МИФ: нельзя позволять ребенку спать после травмы головы

Такое утверждение может быть справедливым лишь в случае с младенцами или малышами, которые не могут сказать вам, что происходит. Как правило, не нужно будить старшего ребенка или подростка.

"Сон чрезвычайно полезен для процесса заживления, особенно вскоре после травмы, и прерывание этого отдыха может сделать восстановление более трудным", — объясняет доктор философии Марк Хальстед.

МИФ: шлемы предотвращают сотрясения мозга

По данным исследований, никакая марка шлема не приводит к меньшему количеству сотрясений мозга, несмотря на заявления производителя. Головной убор конечно, важен, однако  на самом деле он предназначен для защиты от катастрофических травм, таких как перелом черепа или кровоизлияние в мозг.

МИФ: если ребенок не потерял сознание — у него, вероятно, нет сотрясения мозга

Только небольшой процент сотрясений связан с потерей сознания — важно следить за другими симптомами, такими как спутанность сознания, головокружение и головная боль.

МИФ: чем сильнее удар - тем хуже сотрясение мозга

Является ли удар жестким или мягким, он не всегда прямо коррелирует с серьезностью сотрясения мозга или продолжительностью восстановления.

МИФ: рвота — верный признак сотрясения мозга

Сам по себе единичный случай рвоты не является гарантией сотрясения мозга. Некоторые дети могут рвать просто потому, что они шокированы или напуганы.

МИФ: все сотрясения имеют одинаковые симптомы

Головная боль, спутанность сознания и амнезия являются наиболее часто сообщаемыми симптомами, но есть и много других симптомов. Не бывает двух сотрясений, похожих друг на друга.

МИФ: МРТ или КТ могут исключить сотрясение мозга

Ни один из этих тестов не может обнаружить большинство сотрясений мозга — они могут обнаружить только структурное повреждение мозга и кровотечение. Лучший способ выяснить, имеет ли ребенок сотрясение мозга – это врачебный осмотр.  

МИФ: только удар по голове может вызвать сотрясение мозга

РЕАЛЬНОСТЬ: любой серьезный толчок может стать причиной этой травмы. Например, автомобильная авария или насильственная встряска также могут привести к сотрясению.

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Источник: https://www.parents.com/
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