8 мифов о сотрясении мозга у ребенка

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Седлецкая Татьяна
Чему вы должны верить, чтобы правильно реагировать
в случае травмы головы ребенка.
Девочка в шлеме. Фото: 1zoom.ru
МИФ: нельзя
позволять ребенку спать после травмы головы
Такое утверждение может быть справедливым лишь в
случае с младенцами или малышами, которые не могут сказать вам, что происходит.
Как правило, не нужно будить старшего ребенка или подростка.
МИФ: шлемы
предотвращают сотрясения мозга
По данным исследований, никакая марка шлема не
приводит к меньшему количеству сотрясений мозга, несмотря на заявления производителя. Головной убор конечно, важен, однако на самом деле он предназначен для защиты от катастрофических
травм, таких как перелом черепа или кровоизлияние в мозг.
МИФ: если ребенок не потерял сознание — у него, вероятно, нет сотрясения мозга
Только небольшой процент сотрясений
связан с потерей сознания — важно следить за другими симптомами, такими как
спутанность сознания, головокружение и головная боль.
МИФ: чем сильнее удар - тем хуже сотрясение мозга
Является ли удар жестким или
мягким, он не всегда прямо коррелирует с серьезностью сотрясения мозга или
продолжительностью восстановления.
МИФ: рвота — верный признак сотрясения мозга
Сам по себе единичный случай
рвоты не является гарантией сотрясения мозга. Некоторые дети могут рвать просто
потому, что они шокированы или напуганы.
МИФ: все сотрясения имеют одинаковые симптомы
Головная боль, спутанность
сознания и амнезия являются наиболее часто сообщаемыми симптомами, но есть и много
других симптомов. Не бывает двух сотрясений, похожих друг на друга.
МИФ: МРТ или КТ могут исключить сотрясение мозга
Ни один из этих тестов не может
обнаружить большинство сотрясений мозга — они могут обнаружить только
структурное повреждение мозга и кровотечение. Лучший способ выяснить, имеет ли
ребенок сотрясение мозга – это врачебный осмотр.
МИФ: только удар по голове может вызвать сотрясение мозга
РЕАЛЬНОСТЬ: любой серьезный
толчок может стать причиной этой травмы. Например, автомобильная авария или насильственная
встряска также могут привести к сотрясению.
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