КТ или рентген: врач-инфекционист объяснил, что в каких случаях использовать

Для определенной группы людей COVID-19 — серьезное испытание, поэтому необходимо определиться как правильно диагностировать болезнь. О действенных способах диагностики на своей странице в Facebook рассказал врач-инфекционист Киевской городской клинической больницы №4 Евгений Дубровский.



Фото: diagnost-kt.org.ua

По словам врача, COVID-19 — коварное заболевание. Вирус сам по себе довольно слаб и не способен повредить легким. Все зависит от нашей иммунной системы. Сильный и сбалансированный иммунитет не оставляет вирусу ни единого шанса. Именно поэтому большинство может не заметить выраженных признаков коронавируса, если болезнь протекает незаметно.

"Разберемся с одним ключевым моментом — что видит компьютерная томограмма (КТ) при COVID-19? Еще весной стало ясно, что томография показывает что-то странное. Еще тогда подкралось подозрение, что несмотря на железобетонный вывод на заключение врачей-диагностов — " двусторонняя полисегментарная пневмония "мы имеем дело точно не с классическим воспалением легких. Уже тогда становится ясно, что КТ со своими матовыми стеклами нам не помогает, а только мешает правильно оценивать состояние больных. И очень пугает пациентов.", — отметил врач.

При этом врач добавляет, что указывать в истории болезни двустороннюю пневмонию при коронавирусе, которую выявило обследование КТ - некорректно, а описывать матовые стекла как проявление пневмонии — неправильно. Вирус в легкие попадает через верхние дыхательные пути, и то — только у подавляющего большинства пациентов.

Врач-инфекционист отмечает, что COVID подавляет иммунную реакцию и в большом количестве попадает в легкие. Там его атакуют и уничтожают защитные клетки, однако с опозданием. В результате — развивается усиленная иммунный ответ, который способен при определенных обстоятельствах причинить больше вреда, чем пользы. Один из таких негативных проявлений — повышенная проницаемость сосудов, что приводит к попаданию жидкости из кровяного русла в альвеолы легких. Как следствие — отек, который может быть вызван повышенной секрецией гиалуроновой кислоты в легких. А вышеупомянутые матовые стекла на КТ — это ничто иное как визуализация участков отека, вызванных накоплением гиалуроновой кислоты в легких.

"На ранних стадиях КТ легких виден отек, а не бактериальную пневмонию. Это — характерный патологический процесс для коронавирусной болезни", — подытожил господин Дубровский.





Напомним, "Комментарии" сообщали, когда отступит коронавирус.

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