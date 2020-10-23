КТ или рентген: врач-инфекционист объяснил, что в каких случаях использовать

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Диденко Светлана
Для определенной группы людей COVID-19 — серьезное испытание, поэтому необходимо определиться как правильно диагностировать болезнь. О действенных способах диагностики на своей странице в Facebook рассказал врач-инфекционист Киевской городской клинической больницы №4 Евгений Дубровский.
Фото: diagnost-kt.org.ua
По словам врача, COVID-19 — коварное заболевание. Вирус сам по себе довольно слаб и не способен повредить легким. Все зависит от нашей иммунной системы. Сильный и сбалансированный иммунитет не оставляет вирусу ни единого шанса. Именно поэтому большинство может не заметить выраженных признаков коронавируса, если болезнь протекает незаметно.
При этом врач добавляет, что указывать в истории болезни двустороннюю пневмонию при коронавирусе, которую выявило обследование КТ - некорректно, а описывать матовые стекла как проявление пневмонии — неправильно. Вирус в легкие попадает через верхние дыхательные пути, и то — только у подавляющего большинства пациентов.
Врач-инфекционист отмечает, что COVID подавляет иммунную реакцию и в большом количестве попадает в легкие. Там его атакуют и уничтожают защитные клетки, однако с опозданием. В результате — развивается усиленная иммунный ответ, который способен при определенных обстоятельствах причинить больше вреда, чем пользы. Один из таких негативных проявлений — повышенная проницаемость сосудов, что приводит к попаданию жидкости из кровяного русла в альвеолы легких. Как следствие — отек, который может быть вызван повышенной секрецией гиалуроновой кислоты в легких. А вышеупомянутые матовые стекла на КТ — это ничто иное как визуализация участков отека, вызванных накоплением гиалуроновой кислоты в легких.
Напомним, "Комментарии" сообщали, когда отступит коронавирус.
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