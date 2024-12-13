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Кровь людей, живущих более 100 лет, имеет ключевые отличия

Существует потенциальная связь между метаболическим здоровьем, питанием и исключительным долголетием.

сегодня, 15:35
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Автор:
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Slava Kot

Число людей, которые доживают до 100 лет, стремительно растет: их количество удваивается каждые 10 лет с 1970-х годов. Новое исследование, опубликованное в журнале GeroScience, помогло раскрыть определенные биологические особенности, способствующие исключительному долголетию.

Кровь людей, живущих более 100 лет, имеет ключевые отличия

Долгожители имеют некоторое отличие в крови. Фото из открытых источников

В исследовании приняли участие более 44 тысяч шведов в возрасте от 64 до 99 лет. Это одно из крупнейших исследований в этой области, в котором сравниваются профили биомаркеров, измеренные в течение жизни среди доживших до 100 лет и их сверстников с более короткой жизнью.

Исследователи наблюдали состояние здоровья участников в течение 35 лет, анализируя биомаркеры, такие как уровни глюкозы, холестерина и других веществ. Из всех участников исследований до 100 лет дожило 2,7%, то есть 1224 человека, а 85% долгожителей составляли женщины.

В итоге, начиная с 65 лет, и дальше наблюдалась разница в биомаркерах между людьми, которые впоследствии стали столетними, и теми, кто этого не сделал.

Выявлено, что долгожители имеют более низкий уровень:

  • — глюкозы – показатель стабильного уровня сахара в крови;
  • — креатинина – маркера функции почек;
  • — мочевая кислота – продукт обмена веществ, зависящий от питания.

Результаты свидетельствуют, что секрет долголетия заложен не только в генах, но и в образе жизни, начиная задолго до старости. По словам исследователей, это открытие может помочь людям не только продлить жизнь, но и улучшить ее качество.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о трех вещах, о которых больше всего жалеют люди, прожившие более 100 лет.

Также "Комментарии" писали, что ученые выяснили максимально возможную продолжительность жизни человека.



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Источник: https://link.springer.com/article/10.1007/s11357-023-00936-w
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