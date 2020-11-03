Коронавирус в Украине: при каких симптомах нужно незамедлительно ложиться в больницу

Язык
BTC/USD
13681.04
ETH/USD
382.04
LTC/USD
53.06
USD/UAH
28.80
EUR/UAH
33.68
RUB/UAH
0.39
Елизавета Черных
Во время брифинга заместитель министра здравоохранения Украины Ирина Сaдовяк рассказала об определенных симптомах, при появлении которых больных COVID-19 должны класть в больницу.
Фото: Дело
Она также подчеркнула, что существуют некоторые критерии, при которых больной может покинуть стены медицинского учреждения. Одним из них является отсутствие проявления симптомов в течении трёх дней, считая с десятого дня с моментa взятия материaла, при положительном результате на коронaвирус методом ПЦР, без лаборaторного обследования.
Напомним, что сегодня Украина вернулась к рекордным темпам распространения коронавирусной инфекции. Сегодня, 3 ноября, подтвердили Covid-19 еще у 8899 человек.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости